快訊

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國秘書長稱川習會未有重大突破 習近平訪美受矚

中央社／ 東京20日綜合外電報導
習近平與美國總統川普上週在北京舉行峰會時，並未同意延長將於今年底到期的貿易休兵協議。 路透
習近平與美國總統川普上週在北京舉行峰會時，並未同意延長將於今年底到期的貿易休兵協議。 路透

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，全球前兩大經濟體領袖上週的會晤或許緩解了緊張局勢，但並未取得重大突破。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）今天在東京記者會上表示：「外界先前認為兩國間的緊張關係正趨於緩和。但我們必須明確指出，雙方並未取得任何重大突破，因此習主席華府行格外重要。」

習近平美國總統川普上週在北京舉行峰會時，並未同意延長將於今年底到期的貿易休兵協議。不過，川普已邀請習近平9月24日訪問華府。

川普 習近平 川習會 聯合國 美國 北京

延伸閱讀

川普結束北京行 路透：美中關係重回穩定僵持局面

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

普亭稱習近平「親愛的朋友」 中俄關係升溫劍指全球局勢

貝森特：美中關稅休戰不急著延長 川習會後正續談AI機制、雙向投資

相關新聞

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀差異

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀與想像差異

聯合國秘書長稱川習會未有重大突破 習近平訪美受矚

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，全球前兩大經濟體領袖上週的會晤或許緩解了緊張局勢，但並未取得重大突破

川習會後4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

川習會於上周落幕之後，路透引述倫敦證券交易所集團（LSEG）數據指出，4艘液化天然氣（LNG）運輸船正從美國駛往中國，預計將在今年6月抵達。這是美國總統川普第2任期內，首次有美國LNG貨物直接運往中國。

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

當全球媒體與政經觀察家皆關注北京「川習會」上，美、中雙方在經貿領域的實質讓步，或是伊朗和台灣議題的攻防時，美國白宮於 2026 年 5 月 17 日公布的官方事實清單（Fact Sheet），卻提到一句看似天外飛來一筆的文字：兩國元首重申將北韓無核化作為美中的共同戰略目標。

貝森特：美中關稅休戰不急著延長 川習會後正續談AI機制、雙向投資

美國財政部長貝森特19日表示，由於今年稍晚仍有時間在後續會議中續談，川普政府「並不急著」延長將於11月到期的美中關稅與關鍵礦產貿易休戰協議。

貝森特：美國不急於延長與中國的貿易休戰協議 稀土問題還要再談

美國財政部長貝森特周二（19日）表示，川普政府「並不急於」延長將於11月到期的對中國大陸關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面來續簽休戰協議。貝森特另外談到日圓匯率過度波動是令人不樂見的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。