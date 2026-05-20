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聯合國秘書長稱川習會未有重大突破 習近平訪美受矚
聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，全球前兩大經濟體領袖上週的會晤或許緩解了緊張局勢，但並未取得重大突破。
路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）今天在東京記者會上表示：「外界先前認為兩國間的緊張關係正趨於緩和。但我們必須明確指出，雙方並未取得任何重大突破，因此習主席華府行格外重要。」
習近平與美國總統川普上週在北京舉行峰會時，並未同意延長將於今年底到期的貿易休兵協議。不過，川普已邀請習近平9月24日訪問華府。
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