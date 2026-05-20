聯合國秘書長稱川習會未有重大突破 習近平訪美受矚

美國財政部長貝森特周二（19日）表示，川普政府「並不急於」延長將於11月到期的對中國大陸關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面來續簽休戰協議。貝森特另外談到日圓匯率過度波動是令人不樂見的。

2026-05-20 08:02