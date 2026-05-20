貝森特：美中關稅休戰不急著延長 川習會後正續談AI機制、雙向投資

美國財政部長貝森特19日表示，由於今年稍晚仍有時間在後續會議中續談，川普政府「並不急著」延長將於11月到期的美中關稅與關鍵礦產貿易休戰協議。

路透報導，貝森特日前出席美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行的峰會後，於巴黎出席G7財長會議期間首次接受專訪。他表示，中國近幾個月因美國最高法院推翻川普全球緊急關稅措施，而獲得較低稅率待遇；他也相信，只要美方不再進一步加稅，中方將接受美國透過新的301條款（Section 301）恢復先前關稅水準。

貝森特談到將於11月到期的關稅休戰協議時表示：「我認為我們不急著延長。情勢目前穩定。」他還表示，中國在關鍵礦產履約方面「表現尚可，但並不算優秀。所以我們還會再與他們接觸。」

習近平預計將於9月前往華府，在白宮與川普會面。貝森特表示，在川習二會前，他將先與中國國務院副總理何立峰會談，進一步敲定貿易細節。此外，川普與習近平也可能於11月在中國舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以及12月在佛州舉行的G20領袖峰會再次會晤。

貝森特指出，中國向波音訂購200架客機，以及每年採購170億美元美國農產品等協議，將與11月貿易休戰安排分開處理。此外，他認為此行最重要成果，是美中建立雙邊管理式貿易、投資與人工智慧磋商機制，後續將持續展開談判。

在「貿易委員會」（Board of Trade）部分，雙方將先鎖定約300億美元的非戰略性商品，可能降低或取消關稅。貝森特說：「我們會先訂一個數字。我認為第一個數字大概會是300億對300億（美元），然後雙方再逐步擴大規模。」他並補充，美國農產品銷售不會列入這項總額。

貝森特指出，中國可能降低對美國能源產品、醫療設備與醫材的關稅；美方則可能調降部分未來不太可能回到美國生產的中國消費品關稅，例如煙火或萬聖節服裝。

至於「投資委員會」（Board of Investment），將處理雙向投資問題。對於來自中國的投資，該委員會將聚焦辨識不涉及國家安全疑慮的交易，並阻止美國尚未準備好考慮的投資。貝森特說：「我認為這個投資委員會的作用，一是避免案件進入美國外國投資委員會（CFIUS），二是直接表明『我們目前不打算接受這種投資』。」

貝森特表示，中國零售業者的投資較不容易引發CFIUS審查，並以正在美國擴張、挑戰星巴克的中國連鎖咖啡品牌瑞幸（Luckin Coffee）為例，指出：「瑞幸咖啡很好，但如果要在空軍基地旁邊買一大塊地，可能就不行了。」

此外，貝森特表示，美中官員很可能在未來4至8周內，開始就人工智慧（AI）防護機制展開磋商。他指出，這項合作目的是防止Anthropic的「Mythos」或中國DeepSeek等強大AI模型與工具，落入非國家行為者手中。