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貝森特：美國不急於延長與中國的貿易休戰協議 稀土問題還要再談

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特周二（19日）表示，川普政府「並不急於」延長將於11月到期的對中國大陸關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面來續簽休戰協議。貝森特另外談到日圓匯率過度波動是令人不樂見的。

貝森特在G7財長會議場邊接受路透採訪時表示，他相信中國會接受美方透過「301條款」恢復先前的美國關稅水準，只要稅率不要再進一步提高即可。

他說，由於美國最高法院裁定推翻美國總統川普動用緊急權力實施的全球關稅措施，中國近幾個月其實已經因而獲得較低關稅待遇，「等於拿到一筆交易」。

談到美中關稅休戰將在今年11月到期時，貝森特表示：「我認為我們不急著延長它，現在情況相當穩定。」

他說，中國在履行關鍵礦產相關承諾方面，「表現令人滿意，但還談不上非常好，因此我們還會再與他們進一步磋商。」

中國國家主席習近平預期9月前往華盛頓，在白宮與川普會面。貝森特表示，在這場峰會之前，他將先與中國國務院副總理何立峰會晤，就貿易議題敲定更多細節。

另外，貝森特談到了日圓議題。他在G7財長會議期間與日本央行總裁會晤後不久，在社群平台X推文表示，他認為日本經濟的基本面強勁，日圓過度波動是令人不樂見的，「我相信日銀總裁植田和男將能成功引導日本的貨幣政策」。

川普 習近平 川習會

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