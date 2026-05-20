快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

開放進口中國汽車？ 范斯：不會讓美國汽車產業消失

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國副總統范斯。記者陳熙文／攝影
美國副總統范斯。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前訪問北京，並與中國達成產業協議，外界也在觀察，美國未來是否有可能開放進口中國汽車產業，美國副總統范斯19日表示，川普政府不會讓美國汽車產業消失。

川普日前訪問北京，並與中國國家主席習近平會面，中方於會後做出採購美國波音客機、加購美國農產品等承諾。

范斯19日主持白宮記者會，被問及美國是否有可能開放進口中國汽車，范斯回答說，川普很有意願保護美國汽車產業；范斯說，川普政府不會讓美國汽車產業消失。

范斯指出，川普政府已經透過不同方式重新投資汽車產業，同時向外國競爭者課徵關稅，以確保美國汽車製造工人，以及他們製作的產品得以在美國生產製造，並在美國市場販售。

范斯強調說，一旦國家失去生產製造汽車的能力，很難失而復得，而美國俄亥俄州、密西根州，還有很多地方，現在都擁有可以建造精密機械的勞工，得以在國家遭遇緊急狀態的時候，徵召來建造其他精密機械。

范斯說，這就是為什麼保護在地汽車產業如此重要，指川普已經為此花費大量心力，遠超歷任前總統；范斯表示，川普政府未來仍會致力於此。

范斯也提到說，川普在川習會中向習近平提到芬太尼的問題，並表示，他們評估習近平有意願與美國共同解決芬太尼的問題，並表示美國希望確保中國繼續盡可能地與美國合作。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

輝達CEO黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

世界日報社論／川普談台灣 是信口開河？還是政策改變？

美駐北京大使：川普明確向習近平表態 對台政策不變

相關新聞

貝森特：美中關稅休戰不急著延長 川習會後正續談AI機制、雙向投資

美國財政部長貝森特19日表示，由於今年稍晚仍有時間在後續會議中續談，川普政府「並不急著」延長將於11月到期的美中關稅與關鍵礦產貿易休戰協議。

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀差異

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀與想像差異

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

當全球媒體與政經觀察家皆關注北京「川習會」上，美、中雙方在經貿領域的實質讓步，或是伊朗和台灣議題的攻防時，美國白宮於 2026 年 5 月 17 日公布的官方事實清單（Fact Sheet），卻提到一句看似天外飛來一筆的文字：兩國元首重申將北韓無核化作為美中的共同戰略目標。

貝森特：美國不急於延長與中國的貿易休戰協議 稀土問題還要再談

美國財政部長貝森特周二（19日）表示，川普政府「並不急於」延長將於11月到期的對中國大陸關稅及關鍵礦產貿易休戰協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面來續簽休戰協議。貝森特另外談到日圓匯率過度波動是令人不樂見的。

開放進口中國汽車？ 范斯：不會讓美國汽車產業消失

美國總統川普日前訪問北京，並與中國達成產業協議，外界也在觀察，美國未來是否有可能開放進口中國汽車產業，美國副總統范斯19日表示，川普政府不會讓美國汽車產業消失。

日本不安 憂被美排除在亞洲戰略之外

川習日前在北京峰會展現友好氣氛，引發日本政界強烈不安。東亞國際關係期刊「外交家」十九日刊出分析，指出東京部分人士已開始把這場峰會稱為「川普震撼」，擔心美中關係重新朝「兩國集團（Ｇ２）」模式靠攏，日本恐再度被排除在亞洲戰略重組之外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。