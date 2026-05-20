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美共和黨參議員：中共是美國百年威脅 不應凍結對台軍事支持

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普上週在峰會上，讚揚中國國家主席習近平及美中關係，但美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲近日表示，中共是美國的百年威脅，不應為了取悅中國政府而凍結對台軍事支持。

美國德州「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，克魯茲（Ted Cruz）昨天在德州賽普瑞斯（Cypress）替共和黨籍德州州檢察長候選人羅伊（Chip Roy）助選。

克魯茲指出：「我從剛當選聯邦參議員的第一天起就說過，美國在未來100年內面臨的頭號地緣政治威脅，就是如何去對抗中國共產黨。」

克魯茲是參院外交委員會成員，他稱讚川普是強勢三軍統帥，願意與任何人談判，但他認為，美國不應為了取悅中國政府而凍結對台軍事支持。

川普日前談及對台140億美元軍售案時指出：「坦白說，這對我們來說是非常好的談判籌碼。那是很多武器。」

但克魯茲認為，對台軍售不應該納入與中國談判的任何議題。他表示：「我認為我們應該堅定支持台灣。霸凌者與暴君不會尊重軟弱。」

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