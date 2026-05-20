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川習會後 日本不安 憂被美排除在亞洲戰略之外

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

川習日前在北京峰會展現友好氣氛，引發日本政界強烈不安。東亞國際關係期刊「外交家」十九日刊出分析，指出東京部分人士已開始把這場峰會稱為「川普震撼」，擔心美中關係重新朝「兩國集團（Ｇ２）」模式靠攏，日本恐再度被排除在亞洲戰略重組之外。

日本國際關係資深記者高橋浩佑撰文指出，這種焦慮喚起日本對一九七一年「尼克森震撼」的歷史記憶。當年美國總統尼克森突然推動美中關係正常化，日本事後才得知相關安排，被迫倉促調整外交與安全戰略。半世紀後，日本再度擔心，美中兩強可能略過東京，直接重塑區域秩序。

日本首相高市早苗可能特別不安。高市是近年對台灣立場最鮮明、對中國態度最強硬的日本領袖之一，她曾引用前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」說法，並在國會警告，中國若攻擊台灣，可能構成日本安全法制中的「存立危機事態」。北京則認為，這類說法已踩到中國核心利益紅線。

川普曾質疑日本是否在台灣問題上過於前傾，並暗示東京對台支持過頭。報導並指出，川普去年十一月與高市通話時，據傳曾私下提醒日本不要過度刺激中國。

日本最擔心的是，美國長年對台「六項保證」與「戰略模糊」原則可能出現鬆動，若華府如今開始把軍售納入美中談判，日本與亞洲盟友恐解讀為美國對台政策出現重大轉變。

這種焦慮與日本長年的「略過東京」陰影密切相關。報導指出，日本戰略圈一直有一種歷史觀察，每當美中關係改善，中日關係往往就會惡化。如今川普偏好交易式外交，強調與強人領袖的個人關係，更讓東京不確定，美日同盟是否仍是華府亞洲政策核心。

報導最後指出，日本如今陷入兩難，一方面經濟仍依賴中國，另一方面安全依賴美國；若華府對北京轉趨務實，而東京對中關係卻持續惡化，日本恐發現被盟友推向一場無法單獨承受的戰略風險。

川普 習近平 川習會

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