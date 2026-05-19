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「台灣不是美國核心利益」？川普談對台軍售引發華府戰略圈兩派論戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日搭乘空軍一號返美期間向媒體發表談話。法新社
美國總統川普15日搭乘空軍一號返美期間向媒體發表談話。法新社

美國總統川普15日表示，美國對台軍售可能成為與中國大陸更廣泛談判的一部分。這番言論不只迅速引發台灣方面回應，也再次點燃華府對美國長期對台政策走向的辯論。

福斯數位新聞當時報導，被問及是否會推動目前延宕中的140億美元對台軍售案時，川普回答：「我目前把這件事暫時擱置，這取決於中國。坦白說，這對我們而言是一張非常好的談判籌碼。那可是很多武器。」賴清德總統則在數小時後回應，表示美國對台軍售是「維持區域和平穩定最重要的嚇阻力量」，並強調台灣「絕不會被犧牲或交易」。

川普將對台軍售稱為「非常好的談判籌碼」之際，正值美國政府持續延後一項總額140億美元、早在2025年底就已原則批准的對台軍售案。此舉也加深華府對美國對台政策未來走向的討論：川普是否正把美國政策重新導向較傳統的「戰略模糊」，還是改以更公開、也更具交易色彩的方式處理對台支持，並將其與對中談判掛鉤。

此外，川普的發言也在外交政策圈引發兩極反應。部分對中鷹派警告，把對台軍售視為可談判項目，恐削弱嚇阻力，並讓印太盟友感到不安。保衛民主基金會（FDD）資深研究員、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「拿台灣安全去換取北京口頭說法，將是歷史級戰略錯誤。如果總統不推進對台軍售，將危及美台關係，也會削弱美國在全球的可信度。」

不過，另一些人則認為，川普的說法代表美方多年來對台發出日益明確訊號後，重新回到較傳統的「戰略模糊」。也有部分外交政策專家認為，川普的言論反映他有意將美國政策重新聚焦於美國自身優先事項。「國防優先」（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）就指出：「川普已在很大程度上重塑華府對台灣問題的辯論。」

前總統拜登任內曾多次表示，若中國攻擊台灣，美國將出兵協防，即便白宮始終強調政策並未正式改變。批評者認為，拜登的說法加劇北京緊張感，也讓美國立場更接近「戰略清晰」；支持者則認為，這有助於強化對中國可能侵台的嚇阻。

高德斯坦指出，整體而言，川普的做法已讓美國政策回到「戰略模糊」，「特別是相較於拜登政府危險地朝向『戰略清晰』傾斜，可能在短期內引爆美中戰爭。」他認為，川普願意公開把對台軍售放進美中更廣泛談判脈絡中，代表他採取更克制的做法，希望維持華府與北京之間的穩定。

高德斯坦指出：「事實上，川普最新談話顯示，他認為維持台海和平是兩岸雙方共同責任。他甚至嚴厲警告台北領導階層，不要進行不必要的冒險。」

比起許多傳統美國對外政策鷹派，川普長期以來對台灣採取更具交易性的態度，曾表示台灣應支付美國防衛成本，也曾指控台灣「偷走」美國半導體產業，還多次從半導體競爭與供應鏈依賴角度談論台灣，主張美國應重新奪回先進晶片製造主導權。

高德斯坦進一步指出：「川普對台灣的新思考，反映出一種更務實的做法，也就是承認一項基本事實：台灣並非美國核心國家安全利益，而美中關係的重要性遠高於美台關係。」

目前，美國國會議員與盟友最關注的問題，在於川普的言論最終是否會影響這批對台軍售案的時程或條件。許多分析人士認為，這將成為觀察川普政府未來如何處理台灣問題的關鍵指標。

川普 習近平 川習會 軍售

延伸閱讀

美學者：川普言論恐升高風險 對台軍售有助避免衝突

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

彭博：川普拿台灣當籌碼失策 將削弱美國在印太地區影響力

賴清德：對美軍購是維護區域和平最重要嚇阻

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