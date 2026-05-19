不支持台獨！美駐中大使：川普當面向習近平表態「美國對台政策沒變」

美國總統川普在對中國進行國是訪問期間，發表一系列涉及台灣的談話。美國駐中國大陸大使龐德偉（David Perdue）18日接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時透露，川普已非常明確地向中國國家主席習近平表態，美國對台政策沒有改變。

CNBC主持人柯恩（Joe Kernen）指出，現在最核心的焦點就是整個台灣議題，美方的政策被稱為「戰略模糊」（strategic ambiguity）。他表示，這套政策本來就是刻意保持模糊，沒有人真正知道答案，但現在外界需要更明確的說法，因為習近平日前的談話看起來有些強硬、甚至帶有威嚇意味，幾乎讓人感覺他是在拿台灣問題對川普施壓，但各界不知道川普如何回應，甚至不確定是否有回應。

柯恩同時指出，川普還提到把對台軍售當成談判籌碼。這聽起來幾乎像是，他準備放棄台灣，或改變美國對台政策，以換取某種貿易協議。

對此，龐德偉表示：「我非常清楚發生了什麼。」並強調：「川普總統講得非常清楚。他真的講得非常清楚。」他說，空軍一號隨行記者團在機上非正式簡報會上的提問角度不同，但川普當著他的面，「向習近平非常清楚地表示，美國對台政策沒有改變。」

龐德偉強調：「我們完全支持《台灣關係法》、三公報，以及六項保證。我們不支持台灣獨立，但我們也不希望看到任何跨海峽的脅迫行為。我們希望這件事能和平解決。我們想要的其實和中國想要的一樣。他們希望和平與穩定。」

他表示，台灣對中國來說是非常敏感的議題，川普則在軍售問題上守住立場。針對柯恩提到川普曾說「只有他自己知道」，龐德偉則表示，川普在第一任期與目前任內，賣給台灣的軍事裝備，已比1979年以來任何一位總統都多出50%。「所以川普總統承諾維持美國過去40、45年來的政策。」

被追問美國是否「不支持台灣獨立」時，龐德偉表示：「《台灣關係法》與第三公報裡已寫得很清楚，美國不支持台灣獨立。」

柯恩接著表示，所以這本來就是「戰略模糊」的一部分，「我們不支持台灣獨立，但我們也不希望中國透過軍事或脅迫方式改變現狀。你明白為什麼這麼模糊了吧？」

對此，龐德偉回應指出：「我倒不覺得這很模糊。我知道幾十年來大家都稱之為『戰略模糊』。但對我來說，這非常清楚：我們不選邊站。我們希望台灣人民與中國人民自己決定未來。所以我們只是不希望事情變成脅迫，也不希望最終演變成軍事衝突。」

龐德偉說：「川普總統本周已非常清楚表明，美國政策沒有改變。他進一步強化了這點的明確性。同時，他也聽取了習近平主席的看法。而我認為，這其實非常具有建設性。他讓習近平主席有充分時間向他說明，中方如何看待這個問題。同時，川普也再次重申美國在台灣與對台軍售問題上的既有立場與過往做法。」