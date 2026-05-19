白宮事實清單 美中建立「戰略穩定關係」

川普總統14日與中國國家主席習近平在北京會談，白宮17日公布事實清單指出，川普與習近平同意，美中應在公平互惠的基礎上，建立「建設性戰略穩定關係」。雖然川普在川習會後表示他曾鉅細靡遺的和習近平討論台灣軍售議題，但白宮公布的事實清單並未提及台灣。

白宮指出，中國承諾未來三年每年至少加碼採購170億美元美國農產品，中國將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦，以及美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切。

川習上周四碰面後，中方首先釋出美中要建立「建設性戰略穩定關係」，但美方第一時間未證實。白宮17日公布的事實清單讓川習會談輪廓更清晰。新華社昨發表評論員文章指出，兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識，為未來三年乃至更長時間中美關係作出戰略指引。

川習去年10月達成貿易戰休兵協議後，北京已履行購買1200萬噸黃豆承諾，並購買若干小麥和大量高粱。作為上述協議一環，白宮也稱中國每年將購買至少2500萬噸黃豆。

此外，中國將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，以及美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切。中國已恢復逾400家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單。

針對這次川習會，北京高度重視並一再強調川普和習近平同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。新華社已就中美建設性戰略穩定關係發表兩篇評論員文章。

15日文章指出，川習取得的重要成果就是贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。文章表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。習近平再次向美方強調了台灣問題之於中美關係的重大意義。18日評論員文章更指，兩國元首同意構建中美建設性戰略穩定關係，是這次川習會最重要政治共識。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，川普稱不希望看到有人走向獨立，郭表示「我們注意到川普總統的表態」，重申台獨與台海和平水火不容。

白宮首次點名關鍵礦物「銦」，稱其為半導體與光通訊重要材料。路透報導稱，白宮最新聲明已不再提及要求中國「取消」稀土出口管制體系。

報導提到，中國於2025年4月為回應美方關稅措施，對部分稀土實施出口管制，相關限制持續影響美國航空與半導體產業供應，白宮亦未說明暫停協議是否在11月到期後延長。

中國商務部稍早就這次會談指出，美中雙方將採取一系列措施，包括對特定商品相互降稅。不過，中方未提供具體細節，僅表示兩國團隊仍在協商細節；但白宮的新聞稿對關稅問題隻字未提。