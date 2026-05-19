聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國防部：中美兩軍穩定發展 符合共同利益

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
川習會甫落幕，大陸國防部新聞發言人蔣斌18日表示，願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠。（央視新聞）
川習會甫落幕，大陸國防部新聞發言人蔣斌18日表示，願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠。（央視新聞）

針對川習會後，中美兩軍關係下一階段發展，大陸國防部發言人蔣斌昨表示，大陸願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠；對於台灣新版國防特別預算，蔣斌則批評，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。

央視報導，有媒體向大陸國防部提問，對下一階段中美兩軍關係發展有何期待？蔣斌回應表示，習近平主席與川普總統成功會晤，就構建「中美建設性戰略穩定關係」達成重要共識，為下階段兩國關係發展指明方向、提供根本遵循。中美兩軍關係穩定發展符合雙方共同利益，也是國際社會普遍期待。

另有媒體提問，民進黨當局公布新版國防特別預算，稱這回應了對美軍購緊迫需要，蔣斌表示，民進黨當局罔顧民生疾苦，無視台灣青年不願為「台獨」上戰場的現實，執意拿民眾血汗錢討好外部勢力，淪為外國軍火商的「提款機」。

他還說，軍購買不來安全，甘當「棋子」只會被榨乾吃淨。民進黨當局「以武謀獨」、「倚外謀獨」越甚，越會加速「台獨」敗亡的進程。

川習會 川普 習近平 軍售 共軍 美軍 中美

延伸閱讀

「中美建設性戰略穩定關係」 新華社：川習會最重要共識

川習會後 人民日報：處理好台灣問題中美關係就能穩定

崔天凱：中美交鋒多年後 需戰略穩定關係

白宮列事實清單 美中建立建設性戰略穩定關係

相關新聞

白宮列事實清單 美中建立建設性戰略穩定關係

大陸國家主席習近平十四日在北京與美國總統川普舉行會談，白宮十七日公布事實清單指出，川普與習近平同意，美中應在公平互惠的基礎上，建立「建設性戰略穩定關係」。雖然川普在川習會後表示他曾鉅細靡遺的和習近平討論台灣軍售議題，但白宮公布的事實清單並未提及台灣。

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀差異

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀與想像差異

華郵：川普務實 美中競爭又合作

華盛頓郵報專欄作家札卡利亞十七日在該報撰文分析，美國總統川普在本次川習會展現務實態度，令人欣慰，美中若經濟全面脫鉤，恐有災難性後果。

何立峰接見…蘇姿丰讚川習會 承諾超微加大在陸投資

大陸副總理何立峰昨在人民大會堂會見美國超微半導體公司執行長蘇姿丰。何立峰指，上周中美元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，將為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。歡迎包括超微半導體公司在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。

大陸國防部：中美兩軍穩定發展 符合共同利益

針對川習會後，中美兩軍關係下一階段發展，大陸國防部發言人蔣斌昨表示，大陸願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠；對於台灣新版國防特別預算，蔣斌則批評，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。

紐時：川普拿軍售當籌碼 送習近平大禮

紐約時報十八日報導，美國總統川普把對台軍售當作與中國談判的籌碼，等於送給中國領導人習近平一份大禮，協助習削弱台灣政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。