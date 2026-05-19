大陸國防部：中美兩軍穩定發展 符合共同利益

針對川習會後，中美兩軍關係下一階段發展，大陸國防部發言人蔣斌昨表示，大陸願與美方共同努力，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠；對於台灣新版國防特別預算，蔣斌則批評，巨額軍購是民進黨當局壓榨民眾、掏空民生的「吸血帳單」。

央視報導，有媒體向大陸國防部提問，對下一階段中美兩軍關係發展有何期待？蔣斌回應表示，習近平主席與川普總統成功會晤，就構建「中美建設性戰略穩定關係」達成重要共識，為下階段兩國關係發展指明方向、提供根本遵循。中美兩軍關係穩定發展符合雙方共同利益，也是國際社會普遍期待。

另有媒體提問，民進黨當局公布新版國防特別預算，稱這回應了對美軍購緊迫需要，蔣斌表示，民進黨當局罔顧民生疾苦，無視台灣青年不願為「台獨」上戰場的現實，執意拿民眾血汗錢討好外部勢力，淪為外國軍火商的「提款機」。

他還說，軍購買不來安全，甘當「棋子」只會被榨乾吃淨。民進黨當局「以武謀獨」、「倚外謀獨」越甚，越會加速「台獨」敗亡的進程。