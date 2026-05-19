紐時：川普拿軍售當籌碼 送習近平大禮

紐約時報十八日報導，美國總統川普把對台軍售當作與中國談判的籌碼，等於送給中國領導人習近平一份大禮，協助習削弱台灣政府。

川普上周表示，他暫緩批准一項價值一四○億美元的對台軍售案，並稱這是可以拿來與北京談判的籌碼，「我暫時擱置這件事，而這取決於中國」。不過，川普希望中國以什麼作為交換條件，並不明朗。

復旦大學台灣研究中心主任信強表示，如果川普真的中止這筆一四○億美元軍售或降低武器數量與性能，中國可能以幾種方式回應，例如增加購買美國農產品與波音飛機。信強表示，「中國從不想把對台軍售當成與美國談判的籌碼，但現實上，在國際關係或大國競爭過程中，任何議題本質上都可能成為談判工具」。

紐時說，某種程度上，北京已從川普的策略中獲利。川普的言論顯示，他某種程度接受中國對賴清德總統的描述，即賴是一名危險的分離主義者，試圖把美國拖入戰爭。

克萊蒙特麥肯納學院教授裴敏欣表示，「我認為習近平在這場峰會中至少有一項成果，就是在台灣問題教育川普」。

中國人民大學教授王文表示，「在中國人眼中，川普關於台灣問題的言論，是一次重大突破」。

上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯昨在環球時報發表文章指出，此次川習會大陸取得重要成果之一，就是在台灣問題上讓美方更清晰全面了解中方立場，更加重視中方關切，不認同也不接受「台灣走向獨立」。

吳心伯表示，這次在台灣問題的對美交涉，有助推動美方在今後一段時期更加謹慎處理對台軍售和對台交往，有助維護中美關係戰略穩定。他指出，這次川習會是十年來兩國間最有成效的一次元首會晤。