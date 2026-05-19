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華郵：川普務實 美中競爭又合作

聯合報／ 國際中心／綜合報導
15日川習會最後一天，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平在中南海花園茶敘。 （法新社）
15日川習會最後一天，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平在中南海花園茶敘。 （法新社）

華盛頓郵報專欄作家札卡利亞十七日在該報撰文分析，美國總統川普在本次川習會展現務實態度，令人欣慰，美中若經濟全面脫鉤，恐有災難性後果。

札卡利亞（Fareed Zakaria）文中指出，他不認同川普第二任期多數外交政策，包括威脅奪取格陵蘭、併吞加拿大、片面提高關稅與伊朗戰爭，但他認為川普這次對美中關係的直覺與做法，可能是正確的。

札卡利亞說，川習會互動中，川普態度顯得「尊重、幾乎低姿態」，積極強調兩人私人關係；中國國家主席習近平則保持克制，沒特別熱絡。川普面對中國，似乎明白北京擁有經濟、科技、工業與軍事實力，因此從過去的強硬姿態，轉向一種更複雜的「競爭與合作並行」模式。札卡利亞認為，「這可能是美中關係真正需要的」。

札卡利亞強調，美中競爭不可避免，未來數十年仍將在經濟、軍事與戰略上角力；但競爭不意味全面破裂，美中可以激烈競爭，同時仍維持貿易與對話。

他說，美中經濟如果走向全面脫鉤，美國消費者將面臨物價上漲、商品供應不穩，企業恐失去中國這個龐大市場，最終導致全球分裂成二大敵對陣營，大幅提升誤判與衝突風險。

他指出，中國不是蘇聯，冷戰結束時蘇聯經濟規模小於義大利，中國是世界第二大經濟體，超過一百廿個國家的主要貿易夥伴，在電動車、電池、人工智慧具備實力，製造業產值超過美國、日本和德國總和。

札卡利亞指出，若美國和中國走向全面經濟脫鉤與冷戰，將不同於當年對抗蘇聯；中國已與全球經濟緊密相連，全面對抗等於撕裂現有全球經貿體系。

札卡利亞用已故前國務卿季辛吉的提醒，美中領導人應謹記，一九一四年歐洲因民族主義競爭走向大戰。如今在人工智慧、網路戰與核武時代，大國維持溝通管道更重要。冷戰時期美蘇強烈敵對也堅持軍控談判，雙方都明白，不受控的對抗最終可能導致災難。

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