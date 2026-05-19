何立峰接見…蘇姿丰讚川習會 承諾超微加大在陸投資

大陸副總理何立峰昨在人民大會堂會見美國超微半導體公司執行長蘇姿丰。何立峰指，上周中美元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，將為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。歡迎包括超微半導體公司在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。

新華社報導，蘇姿丰積極評價兩國元首會晤成果，表示願繼續拓展在陸業務，加大在陸投資。

美國總統川普上周偕十七位企業領袖到北京訪問，截至目前，大陸官方已經逐漸釋出官員會見這些企業家的情況。這些會見多集中在農產品、飛機、金融領域，較少有科技領域企業家的會見，或許凸顯雙方當前合作的側重。

川普十四日在川習會上向大陸國家主席習近平介紹了他所帶來的企業家們，強調「我不要二、三把手，我只要一把手」，而美國企業家當天下午也與大陸總理李強會見。在川習會前後，多位大陸官員分別與這些企業家會晤。

在金融領域，北京市委書記尹力十五日會見花旗集團ＣＥＯ范潔恩，大陸商務部長王文濤、證監會主席吳清也分別與范潔恩會面。而大陸央行副行長兼外匯管理局局長朱鶴新則會見了美國高盛集團ＣＥＯ蘇德巍。王文濤及中國銀行董事長葛海蛟也分別會見ＶＩＳＡ公司ＣＥＯ麥凱恩。此外，中國郵政儲蓄銀行董事長鄭國雨與萬事達卡首席執行官孟軻會見；大陸教育部長懷進鵬則會見了黑石ＣＥＯ蘇世民。

農業領域則有葛海蛟十四日會見美國大豆出口協會主席麥克蘭尼，同日美國大豆出口協會與中國銀行在北京簽署合作備忘錄。王文濤十五日會見農業巨頭、美國嘉吉公司ＣＥＯ尚博遠。

更受關注的航空領域，大陸發改委主任鄭柵潔十五日會見波音公司ＣＥＯ奧特伯格、發改委副主任李春臨則會見奇異航太ＣＥＯ卡爾普；大陸民航局局長宋志勇亦分別會見卡爾普、奧特伯格。川習會當天，負責飛機採購的中國航材總經理陸梅會見波音民用飛機首席執行官Stephanie Pope。

整體觀察，這些會見多集中在農產品、飛機、金融領域，意味著雙方或在這些領域有明確的合作成果。科技領域除蘇姿丰外，僅見有高通ＣＥＯ安蒙與王文濤及大陸貿促會會長任鴻斌會見，至於輝達ＣＥＯ黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克，雖都未隨川普返美，但未傳出任何官方會見兩人的消息。