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白宮列事實清單 美中建立建設性戰略穩定關係

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普（左）十四日在北京人民大會堂參加中國國家主席習近平（右）舉辦的歡迎儀式。路透
美國總統川普（左）十四日在北京人民大會堂參加中國國家主席習近平（右）舉辦的歡迎儀式。路透

大陸國家主席習近平十四日在北京與美國總統川普舉行會談，白宮十七日公布事實清單指出，川普與習近平同意，美中應在公平互惠的基礎上，建立「建設性戰略穩定關係」。雖然川普在川習會後表示他曾鉅細靡遺的和習近平討論台灣軍售議題，但白宮公布的事實清單並未提及台灣。

白宮指出，中國大陸承諾未來三年每年至少加碼採購一七○億美元美國農產品，大陸將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦，以及美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切。

陸媒定調 為中美關係作戰略指引

川習上周四碰面後，陸方首先釋出美中要建立「建設性戰略穩定關係」，但美方第一時間未證實。白宮十七日公布的事實清單讓川習會談輪廓更清晰。大陸新華社昨發表評論員文章指出，兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識，為未來三年乃至更長時間中美關係作出戰略指引。

白宮指出，大陸承諾在二○二六年至二○二八年間，每年至少購買一七○億美元的美國農產品，這不包含大陸在二○二五年十月承諾採購的黃豆。路透引述貿易商和分析家報導，為實現該目標，北京將須大幅增加小麥、飼料穀物、肉類，以及棉花、木材等非食品農產品採購量。

川習去年十月達成貿易戰休兵協議後，北京已履行購買一二○○萬噸黃豆承諾，並購買若干小麥和大量高粱。作為上述協議一環，白宮也稱大陸每年將購買至少二五○○萬噸黃豆。

一名男子駕駛收割機在美國華盛頓州東部收割小麥。大陸承諾在二○二六年至二○二八年間每年至少購買一七○億美元美國農產品，料將增購美國小麥。美聯社
一名男子駕駛收割機在美國華盛頓州東部收割小麥。大陸承諾在二○二六年至二○二八年間每年至少購買一七○億美元美國農產品，料將增購美國小麥。美聯社

稀土供應鏈 陸方將解決美方關切

此外，大陸將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，以及美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切。大陸已恢復逾四百家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單。

針對這次川習會，北京高度重視並一再強調川普和習近平同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。新華社已就中美建設性戰略穩定關係發表兩篇評論員文章。

十五日文章指出，川習取得的重要成果就是贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。文章表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。習近平再次向美方強調了台灣問題之於中美關係的重大意義。十八日評論員文章更指，兩國元首同意構建中美建設性戰略穩定關係，是這次川習會最重要政治共識。中美和平共處，關鍵在於遵守中美三個聯合公報，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自的發展權利。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，川普稱不希望看到有人走向獨立，郭表示「我們注意到川普總統的表態」，重申台獨與台海和平水火不容。

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