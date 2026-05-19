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美國公布川習會後事實清單 白宮：陸將回應稀土關切

經濟日報／ 記者謝守真、編譯劉忠勇／綜合報導

川習會後，美國白宮17日公布會後事實清單指出，大陸將回應稀土與關鍵礦物供應短缺關切，並承諾未來三年每年採購至少170億美元美國農產品。白宮並首次點名關鍵礦物「銦」，稱其為半導體與光通訊重要材料。

早前，大陸商務部就這次會談指出，美中雙方將採取一系列措施，包括對特定商品相互降稅。不過，中方未提供具體細節，僅表示兩國團隊仍在協商細節；但白宮的新聞稿對關稅問題隻字未提。

路透報導，白宮事實清單指出，大陸已經同意回應美方對關鍵礦物短缺的關切，並涉及釔、鈧、銦與釹等稀土與關鍵礦物供應問題，同時承諾擴大採購美國農產品。

報導稱，白宮最新聲明已不再提及要求大陸「取消」稀土出口管制體系。

報導提到，大陸於2025年4月為回應美方關稅措施，對部分稀土實施出口管制，相關限制持續影響美國航空與半導體產業供應，白宮亦未說明暫停協議是否在11月到期後延長。

研究機構Trivium China副總監Cory Combs分析稱，雙方在稀土議題表述雖有落差，「並不理想，但仍可接受」，重點在於雙方釋出維持穩定關係訊號。路透並分析，稀土出口許可雖流向汽車與消費電子產業，但敏感領域仍持續延遲。

在農產品方面，白宮稱大陸已同意2026年至2028年間，每年採購至少170億美元美國農產品，並與既有大豆採購安排分開計算。

川普 習近平 川習會

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