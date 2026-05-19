彭博：川普拿台灣當籌碼失策 將削弱美國在印太地區影響力

美國總統川普上周在川習會後接受福斯電視台訪談，他將延宕已久、價值140億美元的對台軍售形容為「談判籌碼」，對此，彭博專欄作家瓦斯瓦尼警告，此舉可能葬送數十年來精心構築、維繫台海脆弱和平的美國政策，也將削弱美國在印太地區的影響力。

儘管中國大陸表態，將採購200架波音飛機，但此數量少於預期；而白宮也表示，大陸將在2028年前至少採購170億美元的農產品，但大陸商務部的說明卻含糊得多。瓦斯瓦尼認為，這些稱不上什麼實質勝利，川普根本不必拿台灣冒險，就能拿到這些。

他引述布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）說法指出，美國領導人顯然擺明了願意拿台灣來談的姿態，「在外交上，這等同於鬥牛士在公牛面前揮舞紅旗。」北京將把川普的立場視為新起點，並以此為基礎，向統一的終極目標進一步推進。

數十年來，台海和平一直靠「戰略模糊」政策來維繫，這套含糊的原則，強烈暗示美國不會容忍大陸對台無端動武，卻也從未明確說美國是否真的介入。美國歷任總統長期以來都表示「不支持」台獨，這個詞比「反對」更委婉，兩個詞的差距正是華府的彈性空間所在，讓美國既能對北京發出警告，又不必全面背書台北的主張。

瓦斯瓦尼指出，川普的輕率，打亂了微妙的平衡。把台灣當作交易籌碼的後果，影響範圍遠不止於安全層面。台灣生產全球約90%的最先進半導體，支撐著AI的發展，而AI正是美中經濟與軍事競爭的下一個戰場。台海一旦生變，也將威脅全球最繁忙的貿易航道之一。

他認為，140億美元軍售案須推進，可信的嚇阻力是維持區域穩定的唯一力量，美方也有必要進一步表明立場。《台灣關係法》允許華府向台灣提供防禦性武器。而華府的挺台人士也必須堅守立場，反對將台灣地位當作談判籌碼。他提醒美國政府，印太地區盟友不僅在看華府如何處理問題，也觀察美國在各地說話算不算數。

瓦斯瓦尼直言，川普以令人震驚的輕率態度，處理當代最為敏感的地緣政治問題。結果，台海局勢頓時變得更加凶險。