普亭將訪陸 楊建綱：中美俄走向「黃金海域」共同繁榮

川習會落幕，異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱表示，「美國再次偉大」與「中華民族偉大復興」交集，創造出雙向偉大的「建設性戰略穩定關係」，重點「和平、合作、繁榮、穩定、公平、互惠」，這是有你有我的合作平台，共同整合世界的資源、優化結構，塑造長期穩定運作的全球秩序。

楊建綱指出，美國總統川普面臨期中選舉、通貨膨脹、美債與戰略物資供應的壓力，是其迫切需要處理的現實問題；大陸國家主席習近平承續改革開放的成功經驗，更需要強化經濟結構，外資重新導入及進出口體系的恢復是當務之急；5月14日川習會，川普以建築與工程為背景的務實風格，及習主席以「實踐就是真理」的態度，在現實條件下努力提出解決方案，且認知中美雙方都不可能因單一議題衝突而犧牲整體國家利益，惟有合作互惠才是出路。

楊建綱表示，習近平倡導的「中華民族偉大復興」，具有明確內涵的整體戰略藍圖，其核心歸納為四個彼此支撐的方向。首先確保國家領土與主權的完整；其次，讓人民能夠過上平安喜樂的好生活；第三，推動「貨暢其流」的全球化互動，建立高效率國際貿易網絡；最後，以合作、穩定與成果分享為根本，在文化與經濟層面，結合中華傳統文化與現代前沿科技深度融合，轉化為具有競爭力的國家戰略資產。

楊建綱指出，川習會推動的合作平台（建設性戰略穩定關係）不能只有中美，更不能沒有「俄羅斯」。中美是雙邊關係，加上俄羅斯就是多邊關係，所以俄羅斯總統普亭19日將訪問中國大陸，習普會交流中美會談的內容，這是一個對待盟友負責任的態度，也展現極高明的大國外交藝術，其目的是為世界提供一新的多邊穩定機制。

楊建綱表示，普亭為當今世界最優秀的政治領袖之一，他同樣肩負著「讓俄羅斯偉大」的戰略雄心。在這場新一輪的地緣利益重組中，俄羅斯絕對不能缺席，必然在全新建構的經濟藍海中有一席之地。從俄羅斯的海參崴南下，包括中國大陸及第一島鏈的日、韓、台、菲律賓、印尼，一路延伸至印度洋，形成一個宏大的多邊「黃金海域」經濟發展區。在此宏大格局中，台灣海峽具有重要的地位，它作為地緣位置極為關鍵的節點，應有圓滿妥善地解決方案。

楊建綱說，烏克蘭危機的啟示，在於國家係由一位未經專業政治訓練、缺乏政治基礎的「演員總統」掌權，僅憑個人興趣與感性衝動，加上缺乏深思熟慮與專業的戰略幕僚團隊引發了這場災難，將烏克蘭推向深淵。川普曾表達與台灣特定人士對話的意願，台灣的領導人勿忘前車之鑑，絕對不能找莽夫或名嘴來空談，重蹈覆轍。

楊建綱說，中華民族偉大復興是以「合作、穩定、共享、互惠」為基礎的發展模式，透過美、中、俄的多邊結合，並將架構延伸至更廣泛的區域，讓國際關係的核心不再是誰壓倒誰，而是誰能提出讓更多人受益的方案。「獨樂樂不如眾樂樂」成為全球共識時，一個以共同繁榮為目標的新時代隨之來臨，台灣是否理解這場百年變局的本質？能否在其中找到最佳位置，並做出相對應的選擇？