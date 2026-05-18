川普剛走…普亭將至：中國的外交「高光時刻」？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京將於5月19日至20日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行兩天會談。克裡姆林宮表示，此訪適逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，雙方預計將重點討論雙邊關系、經濟合作，以及重大國際和地區問題。

普京此訪緊隨特朗普訪華之後。柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）專家宋高祖（Claus Soong）向德國之聲表示，當前地緣政治格局讓北京處在一個相對有利的位置——如今，美國和俄羅斯都在不同程度上需要中國。

宋補充說，這也意味著北京目前無需在美國和俄羅斯之間作出明確選擇，也不必急於同俄羅斯與西方的緊張關系切割。

當特朗普受到習近平的高規格接待，並看似輕松地離開北京後，普京此行則可能帶有一層試探意味：他需要確認，中美關系的任何改善不會以犧牲莫斯科的利益為代價。

普京想從習近平那裡得到什麼？

對普京而言，眼下最重要的是確認中俄關系依然穩固，並了解北京對當前局勢的判斷。宋認為，一個更具前瞻性的問題是：如果俄羅斯想結束烏克蘭戰爭，誰會是它可信賴的調解方。

近期一些跡象——包括規模較小的勝利日閱兵，以及烏克蘭持續打擊俄羅斯石油基礎設施——顯示，莫斯科可能正在戰爭疲勞中。一些觀察人士認為，克裡姆林宮或許正在試探結束沖突的可能路徑。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，普京已多次會見習近平。宋指出，對北京而言，中俄關系仍是戰略重點；但這並不意味著兩國關系對等。如今，俄羅斯對中國的依賴遠大於中國對俄羅斯的依賴。

台灣政治大學東亞研究所教授丁樹範表示，隨著烏克蘭戰爭壓力加大，普京仍在多個層面依賴中國，包括北京是否能持續向其購買能源，以及獲取與軍民兩用物資和供應鏈支持。

北京是否會調整對俄羅斯的支持力度——如宋所說，其控制可像「調節水龍頭」一樣——但仍不明朗。

「中國不想要戰爭」

「中國不想要戰爭；這不符合中國的長遠利益，」宋表示。因此，北京不太可能在當前戰場上發揮過於直接的作用。

宋也以台灣問題舉例，稱台灣雖是中國的「紅線」，但對美國來說是「不可出售」的。由於台灣的戰略分量，對美國來說是一張如此重要的牌，那麼問題就變成了：任何潛在交易的代價會是什麼？

宋指出，台灣方面在一定程度上也應「降溫」。他表示，近年來，一些台灣官員在對北京的言辭上，時而呈現出類似中國「戰狼式外交」的強硬風格。

不過，他強調，最主要的威懾仍來自與成本和風險體系有關的「結構性因素」。中國將穩定視為優先項，且不希望發生戰爭。「只要結構性因素不發生變化，威懾就仍然存在，」他說。

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一旦爆發戰爭，結果難以保證。台海沖突可能陷入長期消耗，甚至類似俄烏戰爭，從而對中國領導層帶來嚴峻挑戰，包括國內穩定、潛在制裁以及貿易受阻所帶來的經濟沖擊。

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北京能從莫斯科得到什麼？

俄烏戰爭長期持續未必符合中國利益，但俄羅斯政權崩潰對北京而言風險更大，宋指出。無論是俄羅斯還是伊朗，其政權垮台在北京看來都將是負面結果。

他認為，對北京而言，一個大幅削弱、甚至陷入不穩的俄羅斯將帶來直接的戰略風險。中俄兩國擁有漫長邊界，而莫斯科仍是中國重要的戰略伙伴。因此，北京不太可能希望俄羅斯遭受嚴重失敗，即便它也會避免在戰爭中扮演更直接的角色。

中國也受到霍爾木茲海峽緊張局勢及其對石油供應風險的影響。與此同時，北京希望將自己塑造成一個穩定的大國。在國內面臨工業產能過剩等挑戰的情況下，如果關鍵地區因戰爭陷入動蕩，中國也將更難出口商品。

分析人士指出，盡管中國長期推動能源供應多元化，中東最新動蕩仍可能讓俄羅斯能源對北京更具吸引力。2025年，俄羅斯約佔中國原油進口總量的近18%，伊朗約佔13%。與此同時，來自海灣地區的供應（大約42%）仍是中國能源安全的重要組成部分。

西方制裁迫使莫斯科將能源出口轉向東方；而美國和以色列對伊朗開戰，則加劇了外界對霍爾木茲海峽石油運輸的擔憂。俄羅斯需要中國市場，而中國則可繼續通過俄羅斯以折扣價獲得能源。

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習普會有何看點？

「中俄就像一對同床異夢的夫妻，」宋這樣形容兩國關系。他認為，雙方利益有重合，但並不完全一致。

對中國而言，一個關鍵利益是確保更可靠、更可持續的能源供應，同時避免過度依賴俄羅斯石油，以免讓莫斯科在談判中獲得過多籌碼。

盡管此次會談議程尚未完全明朗，外界可注意中俄關系是否出現降溫跡象。

雙方可能簽署一些協議。但宋提醒說，對中國和俄羅斯這樣的國家而言，協議往往只是一個過程的開始，而不是終點。他以上海合作組織擬議中的開發銀行為例：這一構想最早由中國在2010年提出，此後停滯十多年；盡管在2025年天津峰會上重新獲得推動，但至今仍未成為一個全面運作的機構。

「根本不存在所謂的『無限伙伴關系』，」宋在接受德國之聲采訪時說。他指的是中俄此前關於雙邊關系的表述。2022年2月，在俄羅斯全面入侵烏克蘭前不久，普京與習近平在北京會晤，雙方在聯合聲明中稱「兩國的友好關系沒有止境」。此後，中國官員曾試圖淡化這一說法。時任中國駐歐盟大使傅聰在2023 年接受紐約時報采訪時曾稱，這一表述「不過是修辭」。

不過，這並不意味著北京和莫斯科沒有共同立場。宋指出：「如果中國在歐洲和俄羅斯之間權衡利弊的話，能為中國提供更多的仍是俄羅斯。」

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