川習會是大和解？學者揭美中進入緩和假象：各自面對內憂

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「川習會是美中暫時和解的手段，雙方國內都還有問題需要時間處理！」學者方志恒18日在座談會上分析，兩國在科技與經濟上還是會維持競爭，但中國國內有科技自主、房地產與地方債務問題，美國國內有通膨、供應鏈調整問題，因此雙方才會合力演出和解大戲。學者郭銘傑指出，美中競爭進入更高度政治表演的風險控管模式。

大國先處理內部問題

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心18日舉辦「川習會後兩岸關係發展」前瞻座談會，邀請多位學者分析川習會。中山大學社科院副院長方志恒指出，美中關係正進入大國緩和的階段，兩國的整體競爭方向大致保持不變，但競爭的步伐有所減緩，原因是雙方國內都有問題要先解決，因此透過峰會拖時間。

方志恒舉例，中國希望加速科技自主、降低對美晶片依賴，還要處理房地產、地方債務等結構性問題，而美國希望減少對中國的稀土依賴，改善關稅產生的通膨，還有供應鏈調整（非紅供應鏈等），因此雙方透過峰會拖延時間。持續競爭的面向包括中國並未真正取消稀土管制，美國1月仍宣布科技圍堵中國等。

美中互動更具表演性

台大政治系副教授郭銘傑分析，真正值得注意的不是川習會是否會達成全面大交易，而是哪些議題被放在表演中，即使被放在議程上，也不代表真的可以互相交換，更可能顯示雙方都在利用「大交易」的想像，為各自的國內政治與國際形象服務：企業仍想賺市場的錢，政府官員仍想保住國安邊界，領導人各自都將峰會成果包裝成自己的勝利。

「美中衝突不會因此終結，而是衝突管理的表演！」郭銘傑強調，美中競爭不會因川習會消失，而是換了一種更像交易、秀場的形式繼續上演，川普雖擅長製造峰會畫面、提出採購數字、滿足市場情緒，但他不擅長處理結構性衝突，美中衝突不只是貿易逆差與訂單，而是科技霸權、軍事安全、制度競爭、供應鏈控制與區域秩序的長期衝突。

經濟不走中國舊路

「川習會後，兩岸經濟發展趨勢不會改變！」淡江經濟系教授蔡明芳分析，因為美國對中國的科技出口管制外，歐盟對中貿易也在改變，對於高附加價值產品，會以經濟安全為由阻止中國進入市場，台灣的經濟不可以走回頭路，且無論川習會結果為何，台灣的經濟路線已經很確定，就是往美國與歐盟的方向走。

蔡明芳列舉說，中國對美出口在關稅影響下從4389億下降到3083億，但中國對外貿易順差1.19兆美元仍創新高，主要來源是東協、歐盟與非洲，但在電動車；電池、太陽能與關鍵原物料上，中國對外出口都面臨生產過剩與低價傾銷問題，但歐盟要發展相關產業，未來會有新的審查條件，也對中國不利。

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