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白宮列舉「川習會」中方承諾 中國未正面回應

中央社／ 台北18日電

針對美國白宮17日公布「川習會」事實清單，指中國承諾至2028年每年至少加碼採購170億美元的美國農產品等，中國外交部發言人郭嘉昆今天僅表示，中方願與美方一道，「全面準確」落實好兩國元首達成的「重要共識」，並未正面回應。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，美國總統川普訪中期間，兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位，就下階段高層交往和外交、經貿等各領域對話合作作出規劃，就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

他接著又說，中方願與美方一道「全面準確」落實好兩國元首達成的「重要共識」。

外電報導，白宮17日公布「川習會」事實清單，指中國承諾2026至2028年間，每年至少購買170億美元的美國農產品，這不包含中國在2025年10月承諾採購的黃豆。

這份事實清單還提到，中國將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦，以及美方對中方「稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切」。

此外，中國已恢復逾400家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單；同時正與美國監管機關合作，解除其餘業者的暫停措施，以擴大美國農民的市場准入。同時，中國已恢復進口美國農業部認定無禽流感疫情州別的美國禽肉產品。

清單提到，中國批准了中國航空公司採購200架波音（Boeing）飛機。這是中國自2017年首次承諾採購美國製波音飛機，這將為美國創造高收入、高技術的製造業工作機會。

川普 習近平 川習會

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