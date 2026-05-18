中國每年採購美農產品上看300億美元 遠超去、前年

白宮17日表示，中國大陸承諾3年內每年購買至少170億美元美國農產品。路透18日引述幾位貿易商和分析家報導，為實現該目標，北京將須大幅增加小麥、飼料穀物、肉類，以及棉花、木材等非食品農產品採購量。

貿易商和分析家說，加上中國先前對採購黃豆的既有承諾，新的170億美元承諾將使中國每年進口的美國農產品總額接近280億至300億美元，雖低於2022年380億美元的高峰，卻遠高於去年的80億美元和2024年的240億美元。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年10月達成協議後，北京已履行購買1200萬噸黃豆的承諾，並購買若干小麥和大量高粱。作為上述協議一環，白宮也稱中國每年將購買至少2500萬噸黃豆。

路透說，中國增加購買美國農產品，巴西、澳洲、加拿大等競爭對手的對中出口很可能受影響。

新加坡證券經紀商StoneX副總裁康偉強說，不包括黃豆，若要實現每年170億美元農產品採購目標，中國很可能需要刻意將採購對象從現有供應商轉向美國，這將出於政治和戰略原因，而非純粹商業考量。