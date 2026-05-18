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日學者分析川習會 中方升級規格彰顯急欲改善關係

中央社／ 東京18日專電
美國總統川普5月13日晚乘專機抵達北京，大陸國家副主席韓正前往機場迎接。（美聯社）
美國總統川普5月13日晚乘專機抵達北京，大陸國家副主席韓正前往機場迎接。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平日前會談，日本國際政治學者淺野和生表示，中國此次大幅提升接待川普規格，顯示北京對改善中美關係的重視與急迫性。

日美台關係研究所16日舉辦研討會，擔任主題演講人的平成國際大學教授淺野和生會後接受訪問時表示，川普近年經常強調「兩國集團」（G2）概念，彷彿美中兩國足以主導全球秩序，但從此次川習會結果來看，反而證明這種說法並不成立。

他指出，1990年代至2000年前後，美國曾經處於幾乎能主導全球事務的狀態，但如今即使美中合作，也還無法解決烏克蘭戰爭、中東局勢等重大國際問題，台灣議題當然也不是美中兩國可以決定的事情。

有關台灣議題，淺野認為，美方此次採取相對謹慎且冷靜的態度，並未做出過度刺激中國的發言。

淺野也提到，雖然川普在會談中多次稱讚中國與習近平，但這反而更像是基於外交與商業談判上的現實考量，「做生意時，當然會把重要客戶捧得很高」。

相較下，他認為更值得注意的是，中國此次對川普的接待規格明顯提升。上次川普訪中時，習近平帶川普去故宮，這次則是參觀中南海，進一步提高規格，顯示北京對改善中美關係抱持高度重視與急迫感；美國方面，某種程度也回應了中國的期待。

他進一步分析，美國對中國的根本認知，其實早在第一次川普政府時期就已經改變，而且這種轉變延續至拜登政府。

淺野指出，從2017年時任副總統彭斯（MikePence）的演說，到2020年時任國務卿蓬佩奧（MikePompeo）等川普政府高層接連發表對中政策演講，美方已明確否定過去約30年的對中戰略。

他表示，美國過去一直認為，中國在經濟成長後將逐步走向自由化、接受民主與人權價值，但其實都是美國一廂情願的期待，如今華府已完全放棄這種想法。

他指出，現在的美中關係更多只是美國基於現階段國際戰略需要，考慮如何利用中國、如何與中國打交道的層次而已。過去那種「只要中國變富強、知識增加，就會成為共享價值觀夥伴」的期待，如今已經完全消失。

川普 習近平 川習會

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