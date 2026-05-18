新華社：「建設性戰略穩定關係」是川習最重要共識

中國國家主席習近平在美國總統川普訪中期間提到，兩人同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。新華社近日發表2篇評論員文章進一步闡釋，指這將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，同時也是兩國元首最重要的政治共識。

川普（Donald Trump）13至15日訪問中國期間與習近平會面；習近平提到兩人同意構建「中美建設性戰略穩定關係」。

新華社14日發表題為「錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷」的評論員文章，「中美建設性戰略穩定關係」將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。習近平從4個維度深刻闡釋「建設性戰略穩定」的核心要義，分別為「合作為主的積極穩定」、「競爭有度的良性穩定」、「分歧可控的常態穩定」、「和平可期的持久穩定」。

文章宣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎」。習近平在與川普的會談中，聲稱「台灣問題之於中美關係的重大意義，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

這篇文章聲稱，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方「務必慎之又慎處理『台灣問題』」，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在「台灣問題」上所作承諾，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

新華社17日接著發表題為「樹立正確的戰略認知—論把握中美關係新定位」的評論員文章，提到中美兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是「最重要政治共識」。

文章說，合作為主的積極穩定，意味著通過交流合作不斷增強中美關係的韌性；競爭有度的良性穩定，意味著不搞你輸我贏的零和博弈；分歧可控的常態穩定，意味著不能像過山車一樣起伏不定，雙方都應保持政策的連續性和穩定性，尤其要信守承諾；和平可期的持久穩定，意味著不能發生衝突對抗甚至戰爭。

這篇文章宣稱，實現「中華民族偉大復興」和「讓美國再次偉大」完全可以並行不悖、相互成就。以更寬廣視野、更長遠眼光看待和把握中美關係，兩國定能共同走出一條新時代大國正確相處之道。