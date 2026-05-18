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川習過招 蘇起：北京對台獨「釜底抽薪」

世界日報／ 綜合報導
台國安會前秘書長蘇起17日出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。(記者陳柏亨／攝影)
台國安會前秘書長蘇起17日出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。(記者陳柏亨／攝影)

美國總統川普在北京川習會後表態「不想看到有人走向獨立」，引起高度關注。國安會前秘書長蘇起17日在一場座談會分析，這次川習會是台灣的轉捩點，北京對台策略已從「兩岸談」轉向「美中談」；若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。蘇起形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。

啟思民本基金會與對外關係協會17日舉行「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，蘇起、國安局前局長李翔宙、啟思民本基金會董事徐弘庭等人出席。

蘇起表示，當前世界已呈現兩極格局，習近平在會中提及「修昔底德陷阱」，等於宣告北京不想挑戰美國地位，以此釋疑反中鷹派。習近平並提出「建設性戰略穩定關係」，重點在先讓美中關係穩定，即使雙方競爭，也要管控分歧、不走向戰爭。美方雖未複誦中國用語，但從國務卿魯比歐訪談時提到「戰略穩定」，美方其實可以接受。

「川習會晤中思維不同」

針對川習會的交鋒，蘇起分析，川普與習近平在會晤中的思維不同。川普是短線操作，面臨三場戰爭，能源危機、通膨與期中選舉等壓力，有求於習近平，需要在短期內取得成果，包括波音、農產品、中國市場、稀土等議題。

蘇起認為，習近平大多滿足川普需要，但不是百分之百，而是「給你東西，但留一點」。

相較之下，蘇起指出，習近平是長線布局，不急於一時，也不在乎是否簽署文件。習近平主要是向川普與美國的鷹派傳遞訊息，希望美方尊重中國的大國地位、體制、力量與核心利益，藉此建立互信。今年後續還有多場高峰會，可檢驗這次雙方善意是否能相向而行。

針對台灣議題，蘇起表示，外界若只看北京川習會當下，可能誤以為雙方沒有談到台灣，但實際上談得「非常非常多」。他指出，川普接收到北京對台灣議題的關切，只因議題太敏感，才在離開北京後表態，包括「不樂見台灣獨立」、「不想跑9500英里去打仗」等說法。

「川普對台支持更薄弱」

蘇起說，北京這次對台灣是「釜底抽薪」，不是「一棒打死」。他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，若美國對台獨或台灣的支持變得薄弱，台灣原本依靠的支撐就會被抽掉。他預測，川普對台灣的支持會比過去更薄弱。

談到中共對台政策，蘇起表示，中共對台有三條路：兩岸談、美中談、自己來(包含武統)。他指出，習近平2019年起從「反獨」走向「促統」，2020年後在重要場合中，「和平統一」的「和平」逐漸減少，2024年起不再強調兩岸「共同推進統一」，代表台灣角色正在下降；2026年則改試「美中談判」。若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。

蘇起認為，從「釜底抽薪」到「自己來」之間，就是台灣僅存的空間。台灣民眾必須重新思考，不應再以為「美國會來救」，也不能認為過去「抗中保台」的路線可繼續走下去。

川普 習近平 川習會

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