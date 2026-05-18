快訊

極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

美伊談判卡關推升油價衝破111美元 全球近80國啟動能源緊急措施

川普稱台灣晶片廠都該來美國 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮公布川習會成果！中國加碼採購美國170億美元農產品

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。路透
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）14日在北京會晤。路透

川習會後，白宮17日公布事實清單指出，中國大陸承諾未來3年每年至少加碼採購170億美元美國農產品。不過，若連同先前承諾的大豆採購合併計算，美國對中農產品出口規模仍比貿易戰前高峰低逾30%。

根據白宮事實清單，中國承諾在2026年至2028年間，每年至少購買170億美元的美國農產品，這不包含中國在2025年10月承諾採購的黃豆。這是川習會期間取得的承諾。

香港南華早報指出，若將這項農產品協議視為新成立美中貿易委員會的初步成果，表現其實有限。

中國先前承諾每年採購2500萬公噸美國黃豆，估值約105億美元；加上這次新增的每年170億美元其他農產品採購，合計約275億美元，仍比2022年美國對中農產品出口創下的409億美元高峰低逾30%。

換言之，白宮雖然宣稱取得進展，但採購規模尚未恢復到貿易戰前水準。

此外，中國將處理「美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦」，以及「美方對稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切」。

白宮也表示，中國已恢復逾400家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單；同時正與美國監管機關合作，解除其餘業者的暫停措施，藉此擴大美國農民的市場准入。白宮還表示，中國已恢復進口美國農業部認定無禽流感疫情州別的美國禽肉產品。

在伊朗問題上，兩國同意德黑蘭不能取得核武、荷莫茲海峽航運通道應重新開放，且不應允許任何國家或組織收取通行費。

事實清單也提到中國商務部日前公布成果，包括中國將採購200架波音飛機，以及兩國將成立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），負責管理雙邊非敏感商品的貿易；並設立「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment），作為討論投資的平台。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

川普結束北京行 美貿易代表：大陸將採購價值逾3000億美國農產品

監督關稅 葛里爾：美中將成立貿易委員會

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

黃仁勳白跑？輝達晶片銷中仍不明朗

相關新聞

白宮公布川習會成果！中國加碼採購美國170億美元農產品

川習會後，白宮17日公布事實清單指出，中國大陸承諾未來3年每年至少加碼採購170億美元美國農產品。不過，若連同先前承諾的大豆採購合併計算，美國對中農產品出口規模仍比貿易戰前高峰低逾30%。

白宮說川習會大陸承諾每年採購美國農產品170億美元 關稅問題隻字未提

白宮在一份詳述美國總統川普兩天大陸訪行的說明文件中指出，中國大陸已同意每年至少向美國採購170億美元的農產品，為期至2028年。

川習會「東升西降」？美中G2雙強競爭走向新局

編按：美國總統川普14日與中國大陸國家主席習近平於北京會晤，在美中競爭持續升溫之際，這場世紀會談不僅牽動台海、科技與全球供應鏈局勢，伊朗衝突與中東危機也成為重要變數，反映兩強正試圖重新調整競爭與風險管控方式。本周《國際周報》整理關鍵提問，由資深國際新聞人郭崇倫解析川習會背後的戰略邏輯與全球影響。 看點1：習近平對台灣問題畫下紅線，川普則從一開始沈默，到給出留有想像空間的回應，當北京將台灣視為不可交易的原則問題，未來美國是否延後或縮減對台軍售金額，將是衡量此次峰會成果的關鍵觀察指標。 看點2：中國展現「東升西降」的戰略自信，轉向以對等競爭者自居，美中關係進入長期競爭階段，雙方均致力於維持穩定關係，以提高彼此可預測性並避免衝突誤判。 ● 國際新聞看不透，現在可以直接問！不管是美中關係走向、俄烏衝突演變，還是全球經濟變局、大國政治角力，對任何國際議題有疑問，都歡迎填寫表單，聯合報資深國際新聞副總編輯郭崇倫將親自在國際周報中為讀者解惑。【提問請點此連結：https://forms.gle/e9m767Fnzy4tLtjS9】

川普訪陸團變陣 折射經貿現實

美國總統川普日前率團訪陸，率領約卅位全球大型企業高層同行。陸媒分析，隨行名單從輝達、蘋果、特斯拉、高通等科技巨頭，到貝萊德、高盛、黑石等金融機構，再到波音、ＧＥ航空航太等傳統製造企業，相較九年前明顯不同，反映中美經貿重點由能源與傳統貿易，轉向ＡＩ、半導體、供應鏈與資本市場，也凸顯在產業競爭、科技管制與供應鏈重組下，雙方商業關係變化的新現實。

川普結束北京行 路透：美中關係重回穩定僵持局面

美國總統川普結束北京行，路透社分析，這次峰會成果可能有限，但在歷經去年145%的對中高額關稅與激烈貿易衝突後，美中關係現...

川普訪陸企業團變陣 陸媒：折射經濟代際更迭

美國總統川普日前率團訪問大陸，並帶領約30位大型企業高層同行。陸媒分析名單指出，相較九年前川普訪陸的隨行企業，反映中美經貿重點已由能源與傳統貿易，轉向AI、半導體、供應鏈與資本市場，凸顯在產業競爭、科技管制與供應鏈重組下，中美商業關係變化的新現實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。