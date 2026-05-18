川普訪陸團變陣 折射經貿現實

美國總統川普日前率團訪陸，率領約卅位全球大型企業高層同行。陸媒分析，隨行名單從輝達、蘋果、特斯拉、高通等科技巨頭，到貝萊德、高盛、黑石等金融機構，再到波音、ＧＥ航空航太等傳統製造企業，相較九年前明顯不同，反映中美經貿重點由能源與傳統貿易，轉向ＡＩ、半導體、供應鏈與資本市場，也凸顯在產業競爭、科技管制與供應鏈重組下，雙方商業關係變化的新現實。

財新周刊報導，與二○一七年川普首次訪中時，以能源企業為主的陣容不同，此次能源資源類巨頭並無隨行，且名單大幅轉向科技與金融產業。「這分名單的九年之變，折射了主流經濟代際更替，以及兩國關係與商業訴求的深刻演變」，反映中美經貿重點已由能源與傳統貿易，轉向ＡＩ、半導體、供應鏈與資本市場。

報導指，多數企業此行並非單純爭取訂單，而是修復或深化與大陸市場關係。輝達因出口管制在陸市占下滑，一度下降至接近停滯，市場高度關注H200供應前景；美光則受大陸監管與國產替代影響，在當地市場收入占比持續下降。蘋果與高通則持續面臨大陸市場競爭與監管壓力。大陸仍是蘋果最大海外市場與供應鏈基地；高通則依賴大陸手機與汽車客戶。

馬斯克此行同樣受到高度關注。除電動車業務外，他近年積極布局ＡＩ基礎設施、機器人與太空光電等新領域，並希望借助大陸在新能源與製造供應鏈上的優勢。報導指，特斯拉正面臨大陸新能源車市場競爭加劇壓力，同時持續推動ＦＳＤ自駕系統在大陸落地。

包括波音與ＧＥ航空航太等美國傳統製造與航空企業亦希望重獲大陸訂單。大陸仍是全球最大潛在航空市場，無論波音還是空客均預測，到二○四三年，大陸將成為全球最大的飛機市場，屆時大陸將擁有九千至一萬架飛機。而C-919供應鏈亦依賴美國零組件，雙方產業鏈仍深度交織。