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川普結束北京行 路透：美中關係重回穩定僵持局面

中央社／ 華盛頓/北京16日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普結束北京行，路透社分析，這次峰會成果可能有限，但在歷經去年145%的對中高額關稅與激烈貿易衝突後，美中關係現已重回過往熟悉的經濟與戰略僵持局面。

川普（Donald Trump）此行13日晚上飛抵北京，此後一天半的時間內與中國國家主席習近平有多次互動場合，包括：14日上午歷時約2小時15分的雙方會談，14日下午同遊北京歷史景點天壇公園，14日晚上中方準備的國宴，15日上午在中南海茶敘時的中美小範圍會晤。

路透社指出，這次峰會取得的商業成果遠不及川普2017年訪問中國時的豐碩，當年隨行美企簽署了總價值2500億美元的協議與備忘錄。

今年的峰會在美國科技巨擘輝達（Nvidia）銷售先進H200人工智慧（AI）晶片給中國這方面，並未取得突破。

川普雖稱波音（Boeing）與中國敲定200架飛機的採購協議，但這一數字遠低於外界預期的500架，也低於2017年川普訪中期間北京同意採購的300架。

川普帶領特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、輝達執行長黃仁勳等美國企業巨擘赴會，但除了享受一場盛大晚宴外，多數人並未獲得什麼成果。

峰會也未能讓中國公開承諾協助美國終結伊朗戰爭。

相較之下，美方未再公開提及多項長年來的訴求，例如要求中國處理產能過剩、將自身低價商品傾銷至國外的做法，這反映美方基調有所轉變。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）表示，考量到川普政府收斂去年初以來在貿易問題上的傲慢態度，中國占了上風。

甘思德說：「一年前，關稅高達145%，且美國確實嘗試促使中國及全球做出根本性的改變，跟那時候相比，我們已經歷一場反革命，回到穩定狀態。」

美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）則認為，這場峰會展現出穩定表象，但僵局原封不動，產生的是有限、有銷路且控管後的成果，「這大概是當前美中關係所能承受的全部了」。

路透社分析，這次會談後，雙方關係中最令美國擔心的部分大致未獲解決，包括華府眼中北京的重商主義貿易政策，以及中國努力在印太地區擴大軍事影響力。

對習近平而言，現狀則提供一些喘息空間，也讓挑戰回歸到較可預期的狀態。習近平拋出「建設性戰略穩定」作為兩國關係新架構，看似就是在形容這項變化。

中國似乎對這種脆弱的休戰狀態感到滿意，目前中國一方面正在應對疲弱的國內經濟，另一方面也在尋求強化自身技術，希望在與美國的長期競爭中改變形勢。

中國人民大學國際關係教授崔守軍表示，這場峰會顯示華府與北京不再追求將美中關係拉回過去的黃金合作時代，而是承認競爭與分歧長期存在。

川普 習近平 川習會

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