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川習會後 伊朗任命國會議長為中國事務特別代表

中央社／ 台北17日電

川習會」討論伊朗問題過後不久，央視新聞今天報導，曾擔任伊朗對美間接談判代表的伊朗國會議長卡利巴夫，被任命為伊朗「對中國事務特別代表」，將負責協調伊朗國內不同部門與中國之間的相關事務與合作。

報導提到，卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）的這項任命案「是經伊朗總統提議，且經伊朗最高領袖批准」。

「川習會」舉行後，美國白宮發表會議摘要指出，雙方同意荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須保持開放，以確保能源自由流動；習近平也表明，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費的行為，並表示有意採購更多美國石油，以降低中國未來對荷莫茲海峽的依賴；且美中一致同意，伊朗不能擁有核武。

至於中方，新華社報導僅提到，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平就「中東局勢」等重大國際和地區問題交換了意見，並未提及任何具體內容。

外電先前報導，卡利巴夫曾任伊朗革命衛隊指揮官與首都德黑蘭市長，一度被認為是美伊戰爭期間，連結伊朗政治、安全與宗教菁英的重要窗口。

卡利巴夫12日曾透過社群平台X上發文威脅美國，聲稱美方除了接受伊方「14點提案中列出的伊朗人民權利之外，別無選擇」。任何其他方法都完全不會有結果，美方只會是「一個接一個的失敗」，「拖延得愈久，美國納稅人為此付出的代價就愈大」。

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