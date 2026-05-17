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川普訪陸企業團變陣 陸媒：折射經濟代際更迭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
與九年前川普訪問中國的企業團不同，此次能源資源類巨頭並無隨行，折射主流經濟代際更替。圖為蘋果公司執行長庫克（左一）與輝達執行長黃仁勳。（歐新社）
與九年前川普訪問中國的企業團不同，此次能源資源類巨頭並無隨行，折射主流經濟代際更替。圖為蘋果公司執行長庫克（左一）與輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

美國總統川普日前率團訪問大陸，並帶領約30位大型企業高層同行。陸媒分析名單指出，相較九年前川普訪陸的隨行企業，反映中美經貿重點已由能源與傳統貿易，轉向AI、半導體、供應鏈與資本市場，凸顯在產業競爭、科技管制與供應鏈重組下，中美商業關係變化的新現實。

財新周刊報導，川普此次訪京帶領約30位企業高層同行，涵蓋AI、半導體與金融等領域，包括輝達黃仁勳、蘋果庫克、特斯拉馬斯克，以及高通、美光等科技企業高層，還有貝萊德、高盛、黑石等華爾街機構，成為此次中美峰會焦點。此外，交通運輸領域的波音和GE航空航太（GE Aerospace），農業巨頭嘉吉以及基因測序公司因美納高層也進入參訪名單。

川普14日晚間在社群平台表示，此行與多家企業領袖一同會見大陸國家主席習近平，並就擴大經濟合作交換意見。白宮則稱，部分企業高層出席相關議程。

報導認為，與2017年川普首次訪華時以能源企業為主的陣容不同，此次能源資源類巨頭並無隨行，且名單大幅轉向科技與金融產業。「這份名單的九年之變，折射了主流經濟代際更替，以及兩國關係與商業訴求的深刻演變」，反映中美經貿重點已由能源與傳統貿易，轉向AI、半導體、供應鏈與資本市場。

報導指，多數企業此行並非單純爭取訂單，而是修復或深化與大陸市場關係。輝達因出口管制在中國的市占下滑，一度下降至接近停滯，目前市場高度關注H200供應前景；美光則受大陸監管與國產替代影響，在當地市場收入占比持續下降。蘋果與高通則持續面臨大陸市場競爭與監管壓力。大陸仍是蘋果最大海外市場與供應鏈基地，但產能外移至印度仍有限；高通則依賴大陸手機與汽車客戶。

另，馬斯克此行同樣受到高度關注。除電動車業務外，他近年積極布局AI基礎設施、機器人與太空光電等新領域，並希望借助中國在新能源與製造供應鏈上的優勢。報導指，特斯拉正面臨大陸新能源車市場競爭加劇壓力，同時持續推動FSD自駕系統在大陸落地。

此外，文章提到，包括波音與GE航空航太等美國傳統製造語航空企業亦希望重獲大陸的訂單。中國仍是全球最大潛在航空市場，無論波音還是空客均預測，到2043年，大陸將成為全球最大的飛機市場，屆時大陸將擁有9,000架至1萬架的飛機，遠超美國市場規模。而C919供應鏈亦依賴美國零組件，顯示雙方產業鏈仍深度交織。

川普 習近平 川習會

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