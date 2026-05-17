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中國證實成立中美貿易投資委員會 外媒：恐重演美日80年代教訓

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）15日在中國國家主席習近平（右）陪同下參觀中南海。新華社
美國總統川普（左）15日在中國國家主席習近平（右）陪同下參觀中南海。新華社

中國大陸商務部16日晚間表示，同意與美國成立貿易與投資委員會，川習會後首度公開證實中美達成貿易協議。華爾街日報引述學者示警，美國1980年代曾與日本建立類似貿易管理機制，最終結果得不償失，不僅未能有效改善貿易失衡，反而傷害本國產業、推高消費者物價。此外，美方這次同意向中國出售飛機、飛機引擎及零組件，也可能替中國航空產業追趕美國進程上提供重要助力。

這是川習會預期成果。不過中國商務部將相關進展形容為初步性質，並稱談判代表仍在敲定最後細節。根據中國商務部，美中貿易委員會將用於討論調降部分產品關稅，但未進一步說明細節。至於美中投資委員會如何運作，商務部也未提供具體資訊。

瑞士洛桑管理學院（IMD）地緣政治與戰略教授埃弗奈特（Simon Evenett）上周在一篇論文指出，美國在1980年代曾試圖與日本建立類似機制管理雙邊貿易關係，結果對美國產業造成長期傷害、推高美國消費者物價，也未能有效改善貿易失衡。

除此之外，中國商務部也表示，美國已同意向中國出售飛機、飛機引擎及飛機零組件。

華爾街日報指出，航空領域仍是中國在技術上落後美國的產業之一。中國本土製造商「中國商用飛機」（COMAC）一直難以開發足以與波音和歐洲空中巴士競爭的國產替代機型；中國商飛主力客機C919，目前仍高度依賴美國企業技術。

美國若保證向中國供應飛機、飛機引擎與飛機零組件，將確保中國追趕甚至超越美國之際，獲得穩定的關鍵投入來源。

川普 習近平 川習會

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