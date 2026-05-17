伊朗扣押中國「海上軍火庫」！川習會當天出手 釋1警告訊號

華爾街日報報導，中國大陸國家主席習近平在北京會晤美國總統川普當天，伊朗在荷莫茲海峽扣押中國保全公司一艘軍火支援船。這是美伊戰爭首傳私人保全船舶被扣，凸顯德黑蘭對最強盟友北京的讓利也有限度，警告不允許通行船隻擅自武裝。

伊朗當局14日扣押在香港註冊的中國公司「深港海事安保」（Sinoguards Marine Security）船隻「匯川號」（Hui Chuan）。該船負責提供武裝警衛，當時懸掛宏都拉斯國旗，距離阿聯富查伊哈東北方約38海里。

倫敦智庫皇家國際事務研究所東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，一方面讓中國商船通行，一方面逮捕中國保安船，「這是在提醒中國人，荷莫茲海峽由誰掌控。別肖想擅自武裝」。

深港海事安保由周雲洲（Mario Yun Zhou）於2013年創立，公司回應稱，伊朗當局要求進行文件與合規檢查，並將匯川號帶入伊朗水域。由於波斯灣與阿曼灣沿岸港口限制槍枝，保全公司通常將武器存放在離岸的船舶，這類保安支援船形同海上軍火庫。

分析人士表示，戰時任何外國船隻若在伊朗附近攜帶武器，都可能引發疑慮。加拿大軍事學院（Canadian Forces College）國防研究教授史皮林（Christopher Spearin）表示，伊朗可能對匯川號船員具體打算做什麼，或可能讓其他人產生什麼想法感到惱怒。

深港海事安保雖強調與政府、軍方無關，但客戶包括多家中國國營企業。由於中國軍方缺乏全球護航經驗，加上2010年前後索馬利亞海盜威脅升高，北京才在嚴格規範下，允許私人海事保全公司成立。

根據該公司官網，深港海事安保曾派武裝保全登上標有中遠海運標誌的油輪，官網照片也顯示，大量突擊步槍被存放在船上。

根據公開航運資料庫Equasis，深港海事安保公司持有、設於宏都拉斯的「陽光海洋號」（Sunny Ocean）也是一艘軍火支援船，2024年曾在紅海擊退葉門青年運動襲擊。