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上海學者談宴會美中互動 稱輕鬆友好多年沒體會到

中央社／ 台北17日電

川習會期間，中國國家主席習近平14日晚間舉行國宴，受邀參加的上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯說，宴會場面輕鬆友好，並指這樣的中美氣氛已很多年沒有體會到。

新京報16日晚間刊載吳心伯的訪問，其中談及參加宴會的感觸。

吳心伯說，宴會氣氛輕鬆、友好，「說實話，中美關係中，這樣的氣氛我已經很多年沒有體會到了」。

他說，今年是川普第2任期的第2年，中美經歷了過去9年的動盪波折。這次宴會，兩國領導人高度評價兩國關係，包括個人之間的關係。中美來賓交叉就座，中美雙方有很多互動。

吳心伯當天的座位左手邊是白宮的總統副助理希勒（John Hiller），右手邊是福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）。

吳心伯說：「我們在一起聊了很多問題。整體感覺會場氣氛比較輕鬆、愉快，大家交流起來也很自然，我感覺這是多年難得一見的一個場面。」

對於雙方談及的話題，吳心伯表示，「他們感到很意外，怎麼在這種場合碰到大學教授呢？他們印象中，政府官員、企業家才會參加這樣的宴會」。

吳心伯指出，拜爾聽說他來自上海，說上海是個好地方；拜爾的母親說：「一定要去上海，上海是一個令人驚嘆的城市。」

此外，吳心伯說，「我也有問拜爾，美國媒體會如何報導此次會晤，他說了3個關鍵詞，一是實力，二是穩定與合作，三是友誼，特別是習近平和特朗普（川普）總統間的個人友誼，是報導的重點」。

吳心伯並指，「總統副助理希勒知道我對美國了解後，他說他女兒在美國戰略與國際問題中心工作，有一個播客節目，可以邀請我去參加」。

吳心伯表示，現場還聊到美國的期中選舉，如何看待此次川普訪中與中方的互動。從飲食、美國國內政治到中美關係，「我們聊了很多」。美國人熱情外向、喜歡交流，中美兩國人民坐在一起，還是比較容易相處的。

川普於13日至15日訪問中國。中國外交部長王毅表示，習近平已接受美方的邀請，將在秋季回訪美國。

川普 習近平 川習會

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