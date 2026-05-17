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北京提建設性戰略穩定關係 中國學者：可管控分歧

中央社／ 台北17日電

川習會期間，中國提出建立「中美建設性戰略穩定關係」。北京學者刁大明今天在中共黨媒人民日報撰文，表示「戰略競爭」無法定義中美關係的全局，並強調「建設性戰略穩定關係」可讓美中持續加強互利合作、開展適度競爭、有效管控分歧。

人民日報今天在其三版刊載中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長、國際關係學院教授刁大明的文章，解釋北京方面提出的「中美建設性戰略穩定關係」。

刁大明在文中寫道，「戰略競爭」不符合歷史大勢和時代主題，也無法定義中美關係的全局。把對中戰略競爭作為政策出發點，既是對中國發展的誤讀，也是對中美關係的誤判，無法解決中美各自問題、雙邊關係問題，更無法應對全球性挑戰，反而會破壞兩國關係穩定，使雙方難以獲得發展所需的良好外部環境。

他接著闡述「建設性戰略穩定」，指出應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。

刁大明表示，這「4個穩定」進一步明確了中美在不同領域的正確相處之道。在雙方認為擁有廣泛共同利益的領域，中美應算大帳、看長遠，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，不斷拉長合作清單、做大合作蛋糕。

他說，中美兩國國情不同，有矛盾分歧在所難免，但雙方競爭必須是適度的，絕不是你輸我贏的零和博弈，而應是提升自身、照亮彼此的良性競爭。在雙邊關係保持戰略穩定的前提下，中美持續加強互利合作、開展適度競爭、有效管控分歧，有助於推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

刁大明最後表示，建設「建設性戰略穩定」需要雙方相向而行、付諸行動。

美國總統川普（Donald Trump）15日結束中國國是訪問，返回美國。中國官媒新聞稿指出，中國國家主席習近平與川普會談中，雙方贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

習近平談中美新定位：建設性戰略穩定關係

「建設性戰略穩定關係」是中美關係新定位？美學者有不同看法

中美鬥而不破 北京提「戰略穩定關係」管控分歧

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