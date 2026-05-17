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川普對習近平恭維超想像？ 美駐中前大使伯恩斯：過火了

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
5月15日上午，習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤。（新華社）
5月15日上午，習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤。（新華社）

美國總統川普結束訪華行，宣稱此行成果豐碩，不過看在部分外媒眼裡，認為川普或許因受到中國領導人習近平罕見「帝王式」的款待而軟化了視角，致其訪華期間對習近平的恭維遠超出外界的想像，誇張的讚語，超常的低姿態，畢恭畢敬的讀稿等等，讓美國駐中國前大使伯恩斯也感到吃驚，覺得川普做得「過火了」，還成了一位乞求者。日媒評價川普此行「成果薄弱」，同樣認為川普節奏被中國帶著走，使美方在川習會中明顯居於劣勢。

據法廣報導，從習近平陪同川普檢閱三軍時數百名兒童歡呼跳躍，到即將離京時習近平特意請川普到禁地中南海喝茶等，這種對外國領袖的近乎北韓的全民歡呼式接待，除了文革時代，即使在北京也已很罕見了，而川普對中國領導人習近平的「帝王式 」款待似乎「心領了」，川普或許因此被軟化了視角，那個在競選時視中國「正在毀滅我們的國家」的川普不見了，甚至這次川普對習近平的恭維仍遠超出外界的想像。

美國駐中國前大使伯恩斯也感到吃驚，他認為川普對習近平大加溢美之詞，將其讚譽為偉大的領導人，並聲稱與其建立了極好的關係，過火了。無論超常的讚語、肢體語言還是罕見的讀稿，都顯示這位世界第一大國總統對習近平的恭敬超出想像。伯恩斯還認為，這番言辭讓川普成了一位乞求者，從而在文化層面上陷入了弱勢地位；而習近平並沒有以極盡鋪陳和誇張的溢美之詞來回敬，而是始終緊扣自己的議題。

「在我看來，這使得我們國家顯得軟弱，而中國則顯得強大。這對我們而言，絕非一種好形象」，他說。

報導稱，讓不少觀察人士吃驚的是，即使在首日會談中習近平即以「三問」來警告對方不要陷入修昔底德陷阱，形同勸告美國認清中美實力對比變化才能避免戰爭爆發，有股諄諄教導貴賓的意味，被不少觀察家認為是一種「嚴厲的警告」。而川普似乎是「聽進去了」習近平的相關表述，且相當程度地接受了北京的「台灣視角」。

另據日本產經新聞15日刊登華府支局局長塩原永久對川普此次訪華行的觀察，題為「川普訪中成果薄弱，美中結構性問題與爭點放一旁；川普節奏被中國帶著走」文中指出，川普同日雖在受訪時宣稱，此行成果豐碩。但在著眼於和美國進行「大國競爭」的中國面前，美方其實顯得居於劣勢。且川普訪中期間，中方強烈要求川普勿介入台灣議題，川普卻未予以反駁。

紐約時報15日報導引述未具名的美中分析家認為，川普對中國態度已不同，他已見識到中國反擊美國的能力，例如中國打稀土牌逼退川普的貿易戰。

5月15日上午，習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤。這是川普抵達時，習近平熱情迎接。（新華社）
5月15日上午，習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤。這是川普抵達時，習近平熱情迎接。（新華社）

川普 習近平 川習會

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