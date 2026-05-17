紐時：川普拋「籌碼說」美對台140億軍售 恐無限期扣留

川普總統在川習會後於北京接受福斯新聞採訪，將價值上百億元的對台軍售，形容為與中國談判「非常好的籌碼」；被問到是否會批准這筆對台軍售時，川普說：「我暫時擱置此事，這取決於中國。」川普的「籌碼說」，已讓外界對於美國提供台灣軍事支持的速度和規模，產生了新的質疑。

紐約時報報導，川普宣稱對台軍售案批准與否「取決於中國」，似乎暗示現在主動權在中國手中；也似乎削弱了美國政府部分人士對台灣做出的保證—美國對台灣的支持堅定不移且不容協商。川習會前，兩黨參議員小組還曾敦促政府勿將對台灣的支持，當作與中國討價還價的籌碼。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group)中國總監蕭嫣然(Amanda Hsiao)表示，「川普無限期扣留140億元對台軍售的可能性愈來愈大，以期北京滿足他在經濟方面的要求。」川普一直敦促中國大量購買美國飛機、乙醇(ethanol)、牛肉、大豆和高粱。

美聯社指出，透過售台軍火籌碼說，川普不無暗示願意就兩岸議題進行談判。

國際危機組織(International Crisis Group)東北亞資深分析師楊晧暐(William Yang)表示，川普顯然是想在兩岸議題上，與中國打對台軍售牌，但是此舉也可能會加劇台灣當局對其最擔心的「惡夢」之一的焦慮：台灣不是談判桌上的參與者，而是成了待宰的羔羊。

中國國家主席習近平在北京會談首日明確告訴川普，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。」「若處理不當，兩國將出現衝突甚至對抗，使整體關係陷入極大危險。」

紐時指出，川普似乎急於表明他認真地聽進了習近平的意見。川普在福斯採訪中表示，他與習近平談了很久，「我現在對台灣的了解，可能比對幾乎任何國家都還多。」

美聯社指出，雖然川普在與習近平的峰會上並未改變美國對台政策的措辭-許多觀察人士曾擔心他會這樣做，但是他似乎也採納了中國對台灣政府的一些說法。

台灣政府或許更擔憂的是，川普有關他與習近平談話的描述，似乎顯示他接受了中國的觀點，即台灣應該對當前緊張局勢負很大責任；中國將台總統賴清德及其官員描繪成危險分離主義分子，稱他們試圖將美國拖入一場殘酷戰爭。

大西洋理事會(Atlantic Council)研究員宋文迪(Wen-Ti Sung)表示，川普這些令人擔憂的言論可能是他「將交易式言辭發揮到極致」的又一例證。他說：「不更重要的是實質內容，這也正是台灣屏息以待的。」

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)中國議題研究員薩克斯(David Sacks)指出，川普的言論顯示，「習近平言之鑿鑿地將台灣描繪為兩岸緊張局勢根源，將根本不存在的台灣獨立運動視為需要管控的關鍵風險。習近平有關台灣的表述，已對川普產生了影響。」

值得留意的是，川普在訪談中談到對台軍售時，提到他可能聯繫台總統；此舉勢必激怒北京。川普說：「我必須和現在掌管台灣的那個人談談——你們知道他是誰。」如果川普真的直接找賴清德談，將是1979年以來首位與台灣領導人通話的在任美國總統。