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川習會誰輸誰贏 WSJ社論：沒有消息即好消息

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
川普總統15日自訪問中國返來，在白宮草坪前回答媒體提問。(歐新社)
川普總統15日自訪問中國返來，在白宮草坪前回答媒體提問。(歐新社)

川普總統15日結束訪問北京行程搭機返美，外界皆在觀察後續發展。華爾街日報(WSJ)社論立即指出，大國政治對手舉行元首級峰會的首要原則是「沒有傷害」，以此標準來看川習會是成功的，雖然成果有限，但川普似乎也沒有向中國國家主席習近平讓步任何重要利益，如何處理對台軍售將是下個挑戰。

川普似乎並未屈服於習近平在台灣問題上的威脅，至少目前如此。川普表示兩人深入探討了台灣問題，而他很快就會決定是否繼續向台灣出售武器。如果停止軍售，習近平將贏得他長期以來一直企圖取得的美國對台軍售否決權，這將向美國在該地區的盟友傳遞出軟弱的訊號。

社論指出之所以稱「似乎」是因為目前雙方透露的細節少許，無法完全確定結果。川普誇耀中國未來將「極大量」採購美國大豆和飛機，然而中方並未證實這些採購，且根據該報統計，這已經是中國第二度購買「同一批」美國大豆，甚或是第三度？川普還表示，兩人目前在伊朗和荷莫茲海峽議題上達成共識，但習近平並未公開贊同此立場。

好消息是川普似乎沒有答應習近平的要求，也就是允許美國向中國出售先進電腦晶片。這是中國在人工智慧(AI)領域尋求超車美國的首要任務，然而美國企業本身就已供不應求，根本沒有理由去幫助中國領導人更快追上美國。財政部長貝森特(Scott Bessent)在談到先進AI模型合作時表示：「我們將制定一套協定指導推進AI發展的最佳措施，確保非國家行為體無法掌握這些模型。」

社論稱該想法很美好，但當年習近平也曾向歐巴馬承諾，中國將停止網路襲擊美國企業和機構，結果中國仍繼續竊取美國機密，並在美國系統中植入惡意軟體；除非川普團隊與歐巴馬政府一樣天真，否則在試圖控制AI的舉措也不會有太大實效。

川普亦同往常稱讚習近平是偉大且強力的領導人，並表示兩人現在是摯友。該報認為這是川普對待獨裁領導人的典型行為，他似乎相信自己能透過個人魅力與他們建立良好關係。這一切都符合川普第二任期尋求與中國建立穩定關係的渴望，他現在正將習近平塑造成合作夥伴而非對手，然而只有當習近平停止霸凌鄰國、不在世界各地削弱美國利益時才能令人信服。

川普 習近平 川習會

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