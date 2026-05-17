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美國會議員挺台：川習會後台美關係更顯重要

中央社／ 洛杉磯16日專電
川習會。（美聯社）
川習會。（美聯社）

洛杉磯台裔社群今天舉行台灣傳統周活動，聯邦眾議員趙美心表示，全世界密切關注台海局勢之際，此刻美國比起以往更有必要表明，對台灣的承諾仍然至關重要。

美國總統川普結束訪問中國的行程，與中國國家主席習近平的會談受到全球注目。美國國會議員趙美心（Judy Chu）今天出席一場台灣僑民聚集的活動時，提到全世界對台海議題的關注，強調台美關係在此刻更顯重要。

台裔美國人傳統周每年5月在全美各地舉行，大洛杉磯台灣會館延續往年傳統，在蒙特利公園（Monterey Park）舉行園遊會，匯集10多個僑界社團、台灣小吃攤位，舞台上有流行歌曲和舞蹈表演。

趙美心致詞表示，台灣是美國的好朋友、也是第4大的貿易夥伴，美國必須重視台美關係的價值。她表示，台灣不只是美國重要的經貿夥伴，也是一個充滿活力的民主社會，台灣人民的韌性、創新精神與自由信念，鼓舞著全世界。

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議3月在喀麥隆舉行時，主辦國喀麥隆以矮化名稱列示台灣，導致台灣被迫缺席。趙美心近日與跨黨派國會議員聯名致函WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表達關切。

她說：「所有WTO會員都應享有完整且平等的參與權，台灣被排除在外是不對的。」

除了國會議員，台裔背景的地方民選官員也表達挺台立場。約巴林達（Yorba Linda）副市長黃瑞雅（Peggy Huang）受訪表示，川習會期間，台灣成為討論焦點。

黃瑞雅說，台灣不只是一座小島，而是透過經貿、文化、美食與創新對世界做出重要貢獻的一個國家。

黃瑞雅表示，太平洋安全取決於中國、美國、台灣、日本與韓國之間的關係。她強調，台灣是亞洲的民主國家，不能被中國或任何人以武力奪取，台灣人民的意志與文化都應受到尊重。

她說，如果去台灣找人問，許多台灣人民認同自己是台灣人，而不是中國人，這樣的民意應受到尊重。她也希望區域和平，期待國際社會承認台灣是一個獨立國家。

川習會受到台美社群高度關注，也有人擔心美中高層互動牽動台美關係。對此，台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會成員李賢群表示，美國國會對台灣支持有長期基礎，FAPA在國會耕耘30、40年，國會台灣連線成員超過百人，顯示國會挺台力量不會因行政部門變化而中斷。

川普 習近平 川習會

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