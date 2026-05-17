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美學者：川普言論恐升高風險 對台軍售有助避免衝突

中央社／ 華盛頓16日專電
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國總統川普結束訪中後表示，很快會就140億美元的對台軍售案作出決定，並說對台軍售案是「很好的談判籌碼」。美學者今天指出，川普言論恐升高風險；美國對台軍售將有助避免衝突，並非挑起衝突，台灣絕不應被當作談判籌碼。

川普（Donald Trump）本週稍早訪問中國，會晤中國國家主席習近平。他回程在空軍一號上向媒體表示，與習近平「談了很多關於台灣」的議題，在此議題上，自己沒有做出承諾；川普還說，兩人有討論軍售議題，他很快會對此做出決定。

另外，川普與習近平會面後接受福斯新聞（Fox News）專訪表示，他認為待處理的對台軍售案是「很好的談判籌碼」，他可能會批准軍售，也可能不會。他也說，不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來；美國政策沒有改變。

● 中施壓台導致局勢升溫 美對台軍售有助避免衝突

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，看來川普對台灣的看法可能受到習近平說法的影響，希望川普團隊有機會向川普提供更平衡且準確的觀點。

葛來儀指出，川普說他想要避免戰爭，而美國對台灣提供武器將有助避免衝突，而非挑起衝突，「台灣絕不應被當作談判籌碼」。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）今天以「川普危險的台灣賭局」（Trump’s dangerous Taiwan gamble）為題發表評論指出，川普這番言論使他與多數美國專家、官員的觀點背道而馳。這些專家和官員研判，台海局勢升溫主要根源在於中國持續對台施壓，而非台灣或美國的行動。

曾任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩寫道，川普的言論「並沒有降低衝突風險，而是升高風險」。

● 川普從嚇阻轉向做交易 華府應聚焦維護台海和平

何瑞恩直言，川普公開表現出願意與北京針對美國對台立場進行談判，「在外交上，就如同鬥牛士在公牛面前揮舞紅旗」。北京目標是促使華府退出對兩岸關係的介入，中國也將利用川普最近言論向台灣人民釋放訊號，指川普更在乎他與習近平的關係，而非台灣。

他表示，中國對台不斷加劇的挑釁趨勢，與美國在維護台海和平與穩定方面的持久利益背道而馳。

他指出，中國官員長期主張，美國對台軍售是不容談判的，他們認為，美中雙方早在八一七公報中就已達成諒解，即「美國不會無限期地向台灣出售武器，且將逐步減少對台軍售」。

何瑞恩寫道，川普在沒有從北京換取任何利益的情況下，正輸掉自己的可信度，這不僅是政策轉變，也是在沒有談判空間的領域中，從「嚇阻」轉向「做交易」，但除了提供單方面讓步而削弱嚇阻之外，其實毫無交易可言。

他認為，川普避免戰爭的本能是正確的，但他試圖透過迎合習近平喜好來實現這一目標的方式卻是危險的。對川普而言，降低衝突風險的方式並非將台灣當作籌碼出賣，而是要持續堅定聚焦維護台海和平與穩定，並為兩岸領導人最終解決分歧保留一條通道，「這將需要強化嚇阻、抵制兩岸任何一方威脅和平穩定的單方面舉動，並維持在北京和台北的影響力」。

川普 習近平 川習會

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