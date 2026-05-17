日媒評川習會：川普節奏被帶著走 美方明顯居劣勢

日本產經新聞十五日刊登華府支局局長塩原永久對美國總統川普此次中國大陸行的觀察，題為「川普訪中成果薄弱，美中結構性問題與爭點放一旁；川普節奏被中國帶著走」。塩原寫道，川普同日雖在受訪時宣稱，此行成果豐碩。但在著眼於和美國進行「大國競爭」的中國面前，美方其實顯得居於劣勢。

塩原還寫道，川普訪中期間，中方強烈要求川普勿介入台灣議題，川普卻未予以反駁。

川習會前外傳美國波音接近達成一筆售予中國至少五百架飛機的交易，但波音證實，中國目前只承諾購買兩百架；美國貿易代表葛里爾也在受訪時指稱，中國將大買美國農產品。但川普第一任期間，中方並未履行相關採購協議，凸顯確保落實機制的重要性，但至今美中都沒公布該機制的細節；此次也沒討論川普第一任期間美方要求中方強化智財權保護等議題。

華爾街日報「編輯委員會」十五日則發表題為「沒消息就是好消息的中國峰會」言論（opinion）。這篇文章從華府角度看，只要川普這次沒對中國讓出關鍵利益，就算過關。

整體而言，川普第二任對中政策似乎轉向「穩定關係」優先，試圖視習近平為合作對象、而非戰略對手。這一切均符合川普想與中國建立穩定關係的願望。

紐約時報十五日也報導，這次川習會凸顯川普去年發動貿易戰受挫且尷尬撤退後，美國對中政策基礎已改變，過去幾年的對抗策略如今擺在一邊；更重要的是，川普基本上忽略「國安戰略」（ＮＳＳ）等五角大廈重要報告對中國實力與意圖提出的警告，包括中國想將美國趕出西太平洋和併吞台灣。

川普承認這些威脅都真實存在，只是調整因應威脅的看法。在台灣問題上，川普沒有為期待美國強力捍衛台灣民主的人帶來任何安心感。美中的分析家都認為，川普對中國態度已不同，他已見識到中國反擊美國的能力，例如中國打稀土牌逼退川普的貿易戰。