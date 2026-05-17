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崔天凱：中美交鋒多年後 需戰略穩定關係

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
美國總統 川普訪中期間，大陸國家主席習近平提出「建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位。 （路透）
美國總統 川普訪中期間，大陸國家主席習近平提出「建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位。 （路透）

川習會上，大陸國家主席習近平表示，他與美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。大陸駐美前大使崔天凱分析指出，經過這幾年中美雙方的交往、交鋒、必要的鬥爭，現在大家的共識愈來愈集中在需要穩定。

崔天凱接受央視「新聞1+1」節目專訪時表示，幾年前，中方其實一直強調，並在努力推動中美關係實現總體穩定，但美方很少有人說這個詞。但這兩年他見到的美方人士，不管是政府官員、工商界的還是學界的，都強調中美關係要穩定。這個新的定位反映了兩國人民的訴求，也反映了中美關係的現實需要。

但崔天凱強調，中國所說的「穩定」不是指靜態的穩定，中美關係不可能一成不變。中美關係不可能回到過去，也不可能靜止不變，它還會隨世界的變化而變化。「我們追求的是一種動態的穩定，穩中求進，進中求穩，在不斷地擴大合作、解決問題、排除障礙的過程當中，推動中美關係向前走」。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在觀察者網指出，過去一年，中國在關稅、產業、科技、軍事等四個領域跟美國的「對打」都贏，是憑實力贏得這次川習會的平等地位。以前美國總是居高臨下，這次不一樣，因為中國有力量了，而且敢於運用力量，為中美「建設性戰略穩定關係」奠定基礎，他預期未來中美關係將進入一個相對均衡的時期。

中共中央機關報人民日報「鐘聲」欄目昨天評論文章則稱，未來中美雙邊關係能否行穩致遠，抵達「建設性戰略穩定」的彼岸，關鍵在於中美雙方要相向而行，落實好兩國元首共識，將新定位轉化為實實在在的行動。而台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好兩國關係就能保持總體穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，為中美關係行穩致遠築牢根基。

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