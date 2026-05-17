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中美經貿5成果 陸採購飛機、互降關稅

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

十四日川習會後，大陸商務部昨天表示，中美在經貿領域達成五方面的初步成果，包括同意成立貿易理事會和投資理事會、雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，以及推進中方向美方採購飛機等，相關細節仍在磋商，將盡快鎖定成果並落實。

大陸商務部網站昨晚以發言人名義發布答記者問，介紹中美經貿磋商達成的初步成果。該發言人表示，五月十三日，中美經貿團隊在韓國舉行經貿磋商，為兩國元首會晤作了經貿領域的準備。雙方就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了「坦誠、深入、富有建設性的交流磋商」，且取得了積極共識。

目前，中美雙方在經貿領域達成的初步成果主要有以下幾方面：

一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。

二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。

三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。

四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。

五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。

川普 習近平 川習會

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