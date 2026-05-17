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日媒：川普訪中成果薄弱 節奏被中國帶著走

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本產經新聞15日刊登華府支局局長塩原永久對美國總統川普此次中國大陸行的觀察，題為「川普訪中成果薄弱，美中結構性問題與爭點放一旁；川普節奏被中國帶著走」。路透
日本產經新聞15日刊登華府支局局長塩原永久對美國總統川普此次中國大陸行的觀察，題為「川普訪中成果薄弱，美中結構性問題與爭點放一旁；川普節奏被中國帶著走」。路透

日本產經新聞15日刊登華府支局局長塩原永久對美國總統川普此次中國大陸行的觀察，題為「川普訪中成果薄弱，美中結構性問題與爭點放一旁；川普節奏被中國帶著走」。塩原寫道，在著眼於和美國進行「大國競爭」的中國面前，美方其實顯得居於劣勢。

塩原還寫道，川普訪中期間，中方強烈要求川普勿介入台灣議題，川普卻未予以反駁。

華爾街日報「編輯委員會」15日發表題為「沒消息就是好消息的中國峰會」言論（opinion）。這篇文章從華府角度看，只要川普這次沒對中國讓出關鍵利益，就算過關。

不過，由於訊息都是一方口頭表述，只能就表面跡象判斷。整體而言，川普第二任的對中政策似乎轉向「穩定關係」優先，試圖將中國國家主席習近平視為合作對象、而非戰略對手。這一切均符合川普第二任想與中國建立穩定關係的願望。如今他視習近平為夥伴、不再視為對手。

紐約時報15日也報導，這次川習會凸顯川普去年發動貿易戰遭逢挫敗且尷尬撤退後，美國對中政策基礎已改變，過去幾年的對抗策略如今擺在一邊。

更重要的是，川普基本上忽略「國安戰略」（NSS）等五角大廈重要報告對中國實力與意圖提出的警告，包括中國想將美國趕出西太平洋和併吞台灣。

川普承認這些威脅都真實存在，只是調整如何因應威脅的看法。在台灣問題上，川普沒有為那些期待美國強力捍衛台灣民主的人帶來任何安心感。儘管外界懷疑目前美中友好氣氛能持續多久，但美中分析家都認為，川普對中國的態度已有所不同，他已見識到中國反擊美國的能力，例如去年中國打稀土牌逼退川普的貿易戰。

路透另指出，這次川習會的排場勝過實質內涵，儘管雙方討論到廣泛議題，但在導致美中分歧問題上沒達成什麼具體成果。

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