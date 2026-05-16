法國學者看川習會：美政策如常 後續關注對台軍售

美中峰會落幕，法國學者溫昊雄認為，後續值得關注的是美國對台軍售與關於台灣議題的表述；此外，中方提出「建設性戰略穩定關係」，反映出更加強調穩定關係的重要性。

美國總統川普赴北京會晤中國國家主席習近平，在返美途中告訴媒體，習近平在台灣議題上非常堅持，但他沒有偏向任何一邊做出承諾。美國福斯新聞（Fox News）後來播出川普專訪，川普說，他不希望看到有人走向獨立，而是希望維持現狀，此外政策並沒有改變。

法國智庫「戰略研究基金會」（FRS）研究員溫昊雄（Tom Abram）接受中央社記者訪問時指出，接下來有兩個值得關注的議題，一是美國對台軍售，他認為雖然必須密切關注，但台灣應該不用過度擔心；另一議題是美方關於台灣議題的表述，他認為短期內應不會有變，川普政府的態度是維持政策「如常」。

他提到，習近平在峰會中提出的「中美建設性戰略穩定關係」是新術語，且至少是未來3年、甚至更久的雙邊關係指引，因此可說具有結構性意義，其中包含以合作為主、競爭有度、分歧可控、持久穩定等要素。

溫昊雄認為，從這個新術語可觀察到，中方比以往更強調穩定關係的重要性。他說，中國曾於2013年提出「新型大國關係」，意指大國與新興大國之間彼此共存、合作，避免「修昔底德陷阱」；如今，這個新術語雖將既有立場重新包裝，但也顯示中國更明確承認雙方存在深深的分歧與競爭，而這些分歧與競爭必須受到控制，以維護雙邊關係穩定。

他在習近平談及台灣議題時也有類似觀察。習近平告訴川普，台灣議題是中美關係最重要的問題，處理不好，兩國就會「碰撞甚至衝突」。

溫昊雄說，「衝突」一詞很有意思，它未必是指軍事衝突，但更明確承認彼此之間存在可能升級的長期競爭和結構性緊張問題，因此有必要穩定兩國關係。

熟悉兩岸議題的政治學者、法國外貿高等學院（ESCE）教師普拉賽（Hugo Plassais）受訪時說，「中美建設性戰略穩定關係」讓他聯想到經濟史學者金德伯格（Charles Kindleberger）的「霸權穩定」概念。

普拉賽解釋，「霸權穩定」和「霸權轉移」的核心問題是，如何在不發生戰爭的情況下從一個霸權轉移到另一個霸權，他認為這是所謂「建設性穩定」的含義，中國希望在不與美國發生戰爭的情況下成為全球第一強國，尤其是透過參與聯合國事務、成為負責任大國及「全球南方」領袖等層面來實現，而此一概念仍是2000年代中國前國家主席胡錦濤掌權時期「和平崛起」論述的延伸。

普拉賽也注意到，中國展現出一種要與美國「平起平坐」對話的意志，而川普去年10月在韓國釜山與習近平會面時，對中國態度已表現得相對客氣，不符他平時風格，「這說明他還是試圖管控雙邊關係」。

從歐洲角度來看川習會，溫昊雄表示，歐洲人看到美中形成一種對歐洲影響很大的結構性關係，歐洲對此卻難以施加影響力，尤其目前歐洲與美國在中國等議題上的協調交流不如以往，以致於感覺「被困在中間」，所面臨的數種情境都不見得對歐洲有利，例如美中關係若惡化、甚至衝突，歐洲勢必遭受衝擊；而美中若形成「兩國集團」（G2）模式，歐洲又似乎被排除在外。

歐洲關切的另一議題是伊朗局勢，而在這一點上，目前看來美國並未獲得太多成果。溫昊雄說，川普聲稱習近平與他看法一致且願意協助，但中方未做同樣表態，中國對此仍極為審慎，雖希望戰爭結束，但也不想看到伊朗政權垮台。

普拉賽也表示，中國有能力影響伊朗和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，而歐洲部分能源及肥料供應仰賴這條關鍵水道，因此期待這場峰會有助於緩解伊朗局勢，但比起峰會，歐洲外交更著重長期發展，也會以自己的外交力量來推動相關議題。

他還認為，這次川習會主要圍繞經濟議題，除了航太企業波音（Boeing）採購案之外，馬斯克（ElonMusk）等多名美國科技巨頭隨川普前往訪問，以中國數位與科技產業自主且封閉的現況來看，這陣仗並不常見，因此除了波音協議之外，他會更關注輝達（Nvidia）等科技公司與中國後續往來。