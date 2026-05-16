川習會後 陸商務部介紹經貿達成5方面成果：採購美飛機、相互降關稅

14日川習會後，大陸商務部今晚表示，中美在經貿領域達成五方面的初步成果，包括同意成立貿易理事會和投資理事會、雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，以及推進中方向美方採購飛機等，相關細節仍在磋商，將盡快鎖定成果並落實。

大陸商務部網站16日晚間以發言人名義發布答記者問，介紹中美經貿磋商達成的初步成果。該發言人表示，5月14日，中美兩國元首在北京舉行會晤，深入討論經貿問題，為兩國經貿關係發展進一步指明瞭航向，提供了戰略指引。

該發言人引述大陸國家主席習近平指，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓、對世界都是好消息，雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。

該發言人表示，5月13日，中美經貿團隊在韓國舉行經貿磋商，為兩國元首會晤作了經貿領域的準備。磋商中，雙方以元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了「坦誠、深入、富有建設性的交流磋商」。此後，雙方就成果具體內容進行了密集磋商，取得了積極共識。

該發言人介紹，目前，中美雙方在經貿領域達成的初步成果主要有以下幾方面：

一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。

二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。

三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。

四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。

五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。

該發言人強調，中美經貿磋商取得積極成果，說明雙方秉持相互尊重、平等互惠的精神，通過開展對話與合作，是能夠找到解決問題的辦法的。「目前雙方仍在就有關成果的細節進行磋商」。雙方經貿團隊將按照兩國元首確定的共識方向，盡快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。