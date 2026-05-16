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川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

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川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。大陸商務部16日晚間以書面方式，發布「中美經貿磋商初步成果答記者問」，提出目前雙方在經貿領域達成的初步成果，主要有原則同意對同等規模的各自關注產品降稅等五大方面：

一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。

二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。

三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。

四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。

五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。

商務部表示，中美經貿磋商取得積極成果，說明雙方秉持相互尊重、平等互惠的精神，通過開展對話與合作，是能夠找到解決問題的辦法的。目前雙方仍在就有關成果的細節進行磋商。雙方經貿團隊將按照兩國元首確定的共識方向，儘快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

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