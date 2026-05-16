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菜色差很多？白宮隨行記者關車內啃麥當勞 川普吃好料卻被爆「不合口味」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。圖／路透
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。圖／路透

備受矚目的「川習會」落幕，一名白宮隨行記者在社群平台X發文透露，當川普習近平在宴會廳內享用頂級龍蝦與牛排時，被關在外面停車場隨行車輛中的白宮記者團、幕僚甚至是美國大使館員工，竟然只能靠吃「麥當勞外送」果腹。

在15日的川習午宴上，川普與習近平在由中方親自導覽、曾是皇家園林一部分的「中南海」內部用餐。兩人享用的午宴菜單兼具中式傳統與西方口味，菜色包含海鮮濃湯碎鱈魚、酥炸爆炒龍蝦球、羊肚菌煎牛排、宮保雞丁炒干貝、上湯時蔬，主食則是特製的燉牛肉夾饃與蒸豬肉蝦仁燒賣，甜點提供巧克力布朗尼、水果與冰淇淋，並搭配咖啡或茶。

然而，當領導人們在宴會廳內大啖海鮮與牛排時，川普的隨行團隊卻被嚴格的安全管制屏除在外。一名白宮隨行記者在社群平台X發文透露，被困在停車場隨行車輛中的白宮隨行記者團、幕僚甚至是美國大使館員工，在川習午宴進行的同時，只能靠吃「麥當勞外送」果腹。

外媒指出，麥當勞一向是川普的「心頭好」，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）曾透露川普幾乎天天吃麥當勞，川普更曾在2024年競選期間親自到麥當勞得來速窗口打工。沒想到這次隨行出訪，卻是除了川普本人以外的每個人，都在外面的停車場裡隔著車窗接過麥當勞巨無霸漢堡。

外媒稱，中方為了配合偏愛漢堡與牛排等西式餐點的川普胃口，前一天晚宴特別在冷盤、金湯龍蝦、豆湯鮮蔬、香芥汁鮭魚等傳統淮揚菜系中，加入了北京烤鴨及牛肋排，甜點則提供海螺酥與提拉米蘇，並附上水果、冰淇淋、咖啡與茶。不過，對79歲的川普而言，偏清淡的淮揚菜仍可能是不小的挑戰。

除了菜單配合川普口味調整，晚宴上的音樂安排更具巧思。現場由解放軍軍樂團交叉演奏6首中國音樂與6首美國樂曲，除了傳統的《梁山伯與祝英台》與王菲演唱的《如願》，最後一首竟然安排了川普最著名的競選神曲《Y.M.C.A.》，引發網友熱烈討論。

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