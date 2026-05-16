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川習會有何成果？川普訪中帶回成果極少 外媒：徒留對習近平讚詞

中央社／ 北京16日綜合外電報導
美國總統川普訪問中國兩天對東道主習近平讚譽有加。 美聯社
美國總統川普訪問中國兩天對東道主習近平讚譽有加。 美聯社

路透社報導，美國總統川普訪問中國兩天對東道主習近平讚譽有加，但昨天離開北京時並未在貿易議題上取得重大突破，也未獲得北京當局為終結伊朗戰爭提供任何實質幫助。

報導說，川普此行原希望爭取具體成果，以在11月期中選舉前提升低迷的民調支持率。中國外交部長王毅表示，習近平已受邀於秋季回訪美國。

這次峰會充滿排場，包括紅毯迎接、儀隊表演和隱密花園導覽等。法新社昨天提到，川普形容習近平是「偉大領袖」和「朋友」，但對方至今反應相對低調。

中國官方媒體14日在川習會談後報導，習近平在會談中表示，台灣議題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。

川普在返美途中告訴媒體，習近平告訴他反對台灣獨立。川普表示：「我聽他說完，我沒有就此評論…我沒有偏向任何一邊做出承諾。」他還說，在與「目前治理台灣的人」談話後，很快會就對台軍售案做出決定。

報導分析，川普此行尋求立即可見的商業成果，例如出售波音（Boeing）噴射機的協議，但未能打動投資人。習近平則大談美中維持貿易穩定關係，著眼於長遠合作，凸顯雙方不同優先順序。

川普14日宣布中國已同意購買200架波音飛機，數量遠低於消息人士告訴路透社先前討論的規模約500架，當時波音股價應聲跌逾4%。川普後來又表示，若推進順利，訂單數量可能增至750架。

至於伊朗議題，白宮14日在川習會談後發布簡短摘要，強調兩位領導人一致希望荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）重新開放，以及習近平有意採購更多美國石油，減少對中東的依賴。

然而就在兩位領導人隔天茶敘前，中國外交部發布聲明直言「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利」。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）說：「值得注意的是，中方並未承諾在伊朗議題上採取任何具體行動。」

這次峰會規模縮水的另一跡象是美方的會談紀要未提及廣泛結構性改革，前幾任美國總統曾施壓習近平推動結構性改革。

根據會談紀要，與川普2017年訪中不同的是，他這次並未與習近平討論「結構性改革」、「全球經濟治理」或「國際貿易體系」等議題。

美國官員表示，雙方已達成農產品銷售協議，但沒有提供細節，而且輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最後一刻隨行訪中後，也無跡象顯示輝達先進人工智慧晶片H200對中銷售方面取得突破。

川普離開時，稀土供應問題仍未正式解決。川普回程時也告訴媒體，他和習近平並未討論關稅議題。

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