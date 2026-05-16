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CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播杜庫皮爾。美聯社
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播杜庫皮爾。美聯社

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，他已被禁止在飯店物業範圍內播報任何政治內容。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在播出一段台灣民眾表達害怕公開談論中國的片段後，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播杜庫皮爾（TonyDokoupil）告訴觀眾：「甚至在我們下榻的飯店…在看到我們昨晚的轉播後，經理告訴我們，不能在他們的物業範圍內報導任何政治內容。」

因此，他在台北的第2個也是最後一個節目，改在自由廣場進行轉播。

這是杜庫皮爾遭遇一系列問題中的最新一起，他的攝影師在13日的轉播中暈倒。

消息人士告訴紐約郵報，資深攝影師施密特（Randy Schmidt）在最後一刻從東京趕來協助節目後突然暈倒。

當杜庫皮爾正在提供川普與中國國家主席習近平峰會的最新消息時，可以聽到攝影師倒下的聲音。

杜庫皮爾當時在結尾進行到一半時說：「你會聽到很多關於一個強大新中國崛起的消息…他（攝影師）還好嗎？」此時其他震驚的工作人員則保持沉默。

他補充說：「我們要稍微休息一下。我們這裡有醫療緊急情況。」

「CBS晚間新聞」（CBS Evening News）團隊在轉播結束後幾分鐘分享的最新消息中表示，這名攝影師「沒有大礙，正在康復中」。

正如紐約郵報先前報導，這次台灣之行是在CBS新聞未能替杜庫皮爾取得中國簽證之後進行。

消息人士稱，CBS新聞的「糟糕計畫」讓這個電視網不得不手忙腳亂地將杜庫皮爾送往台灣進行隔空播報，而他的競爭對手，即國家廣播公司新聞網（NBCNews）的拉馬斯（Tom Llamas）和美國廣播公司新聞網（ABC News）的穆爾（David Muir）人都已經在中國當地執行主播職務。

川普 習近平 川習會 簽證 台北

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