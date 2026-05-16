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「建設性戰略穩定關係」是中美關係新定位？美學者有不同看法

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸大肆宣揚，這次川習會兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但美國的中國問題專家認為，美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係的走向。（路透）
大陸大肆宣揚，這次川習會兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但美國的中國問題專家認為，美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係的走向。（路透）

川習會後北京當局大肆宣傳，兩國元首同意將「建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但《美國之音》指出，白宮通報並未使用這一表述，美國的中國問題專家也指出，雖然美國接受「穩定」這個概念，美中關係也可能因美中元首會晤更「穩定」，但美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係走向。

大陸國家主席習近平5月14日上午在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。新華社隨後發布的新聞稿稱，「習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。我同特朗普（川普）總統贊同將構建『中美建設性戰略穩定關係』」作為中美關係新定位，將為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。」

大陸外交部15日深夜發布大陸外長王毅向媒體介紹中美元首會晤情況和共識，王毅也提到，「會晤中，兩國元首同意將『中美建設性戰略穩定關係』作為兩國關係的新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引，受到兩國人民和國際社會的歡迎。」

不過，華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）約翰．桑頓中國中心和亞洲政策研究中心高級研究員帕特里夏．金（Patricia Kim）認為，「中美建設性戰略穩定關係」並不是全新概念，而是北京對多年來倡導的理念的重新包裝。

她在周五在給《美國之音》的電子郵件中說，「雖然這被包裝成雙邊關係的新模式，但它很大程度上是對北京多年來一直倡導的概念的重新包裝，包括『新型大國關係』和基於『相互尊重、和平共處、合作共贏』的中美關係。」

帕特里夏．金認為，中國之所以選擇「建設性」和「戰略穩定」這兩個詞，可能是因為這是美國政策中的既有詞匯。「在某些方面，這樣的措辭也可能是為了與美國既有的政策語言相呼應。『建設性』和『戰略穩定』等詞匯在華盛頓很常用，在美國語境下並不帶有負面含義。」

美國前國家安全委員會中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）則說，美國不會用「中美建設性戰略穩定關係」這樣的表述來引領未來的美中關係，因為美國歷來不想被中國所謂的「原則」所束縛。

「他們嘗試這些口號，但毫無意義。坦白說，他們想怎麼稱呼都行，美國方面基本不會理會。所以，對美國方面來說，這根本不重要。他們（中國）總是喜歡談論這些原則。坦白說，美國根本不在乎這些原則。這就是美國和中國之間的巨大差異。你見過川普用過這句話嗎？你見過哪個美國人用過這句話嗎？你永遠不會看到哪個美國人用這句話。」 韋德寧說。

他解釋說，雖然「穩定」是美國所希望的，美國不喜歡用這樣的表述，是因為不希望被中國附加在這些表述背後的「原則」所束縛。

習近平表定義「建設性戰略穩定」應該是：合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。他還說，「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。

韋德寧表示，若同意這樣的表述，對華盛頓來說，無異於穿上了「緊身衣」。他認為「中美建設性戰略穩定關係」會像中國以前提出的「中美新型大國關係」一樣，「不會被華盛頓理會」。

川普 習近平 川習會

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