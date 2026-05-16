140億美元對台軍售 美兩黨議員促川普盡快點頭

美國總統川普在結束訪中後表示，他很快會就140億美元的對台軍售案作出決定。對此，共和、民主兩黨國會議員均表示，美國應該持續向台灣提供武器。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普15日離開北京後在空軍一號（Air Force One）上向媒體表示，他與習近平在高峰會期間「談了很多關於台灣」的議題，並證實習近平曾提到美國對台軍售。川普說，他對這個議題「並未做出任何承諾」，也拒絕公開表明美國會否在北京進犯時保衛台灣。

這番言論馬上引起國會山莊關注。長期以來，台灣在美國國會獲得共和、民主兩黨強力支持，國會議員們也一直敦促川普政府，推動國會於今年1月通過、但遭推遲的140億美元對台軍售案。

德州共和黨籍聯邦參議員、前眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天表示，美國必須「武裝台灣，這樣他們才能自我防衛，以嚇阻習主席」。

麥考爾說，川習會期間習近平在台灣議題上態度非常強硬，「（習近平）談到的大部分內容都與台灣有關」。

被問到川普至今尚未對軍售案做出決定時，麥考爾回應表示，「應該要」有一個決定。

川普在與習近平會面後告訴福斯新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier），他認為待處理的對台軍售案是一個「很好的談判籌碼」。川普說：「我可能會這樣做（批准軍售），也可能不會。」隨後又說：「如果台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事，中國讓情勢稍微緩和，也會是非常明智。」

眾議院外交事務委員會首席議員米克斯（GregoryMeeks）也強調美國支持台灣防衛的重要性。在川習會舉行前，米克斯等多位高層民主黨眾議員曾敦促川普在與習近平會面前批准延宕的軍售案，並警告拖延對台軍售可能會削弱對中國在台海發動侵略的嚇阻力。

來自紐約州的米克斯今天告訴CBS News：「我覺得，確保台灣擁有自我防衛所需的一切非常重要。」

米克斯同時指出，習近平對「總統有影響力」，但「對美國國會與美國人民卻沒有」。他說，國會已對軍售案採取行動，現在「是總統在拖延」。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天也重申對台灣的支持，不過他表示，他尚未收到川普關於川習會的完整說明。

強生說：「我們一直都很關注，也已非常明確地表明美國利益。我們對台灣議題的立場是，他們需要維持自主與安全。」

賓州共和黨籍聯邦眾議員費茨派垂克（BrianFitzpatrick）將台灣比作烏克蘭，稱這兩個都是「處於前線」的「民主堡壘」。

費茨派垂克說：「我們必須支持台灣。我們應該加強對台灣的支持。」